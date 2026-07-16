Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото)

Олена Лавренюк перебувала в укритті під час обстрілу столиці

Зірка драми «Кава з кардамоном» показала наслідки російської атаки

У ніч на 16 липня Росія здійснила чергову атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждав будинок української акторки Олени Лавренюк. Зірка розповіла в Іnstagram деталі, передає «Главком».

Будинок Олени Лавренюк зачепило потужною вибуховою хвилею. Внаслідок вибуху у будівлі повилітали та розбилися вікна. На фото, яким поділилася акторка, можна побачити купу скла на підлозі та фіранки, які повилітали з вікон.

Олена Лавренюк закликала своїх підписників ходити до укриття. «Ранок. Ходіть в укриття», – написала актриса. Як повідомили у пресслужбі зірки, вона на момент вибуху перебувала в укритті, акторка не постраждала.



«Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Завжди йдіть в укриття. Життя – найцінніше», — додала Лавренюк.

Олена Лавренюк – українська акторка та продюсерка. Найбільшу популярність їй принесла головна роль Анни Марецької в історичній драмі «Кава з кардамоном», де вона також була продюсеркою. Також Лавренюк зіграла у фільмах Dzidzio: Контрабас», «11 дітей з Моршина», «Крути 1918», «Чорний ворон» і серіалі «Кава з кардамоном. Сила землі».

Як писав «Главком», у ніч проти 16 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький та Святошинський райони столиці. За даними ДСНС, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них – дитина. Внаслідок атаки виникли пожежі у складських та адміністративних будівлях, пошкоджено вантажні автомобілі й цивільну інфраструктуру. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи.

До слова, рятувальники завершили ліквідацію всіх пожеж, що виникли в Києві внаслідок нічної російської атаки. За даними ДСНС, осередки займання виникли у Святошинському та Дарницькому районах столиці після влучань російських засобів ураження.