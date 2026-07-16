Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олена Лавренюк перебувала в укритті під час обстрілу столиці
фото: Іnstagram.com/olenalavrenyuk

Зірка драми «Кава з кардамоном» показала наслідки російської атаки

У ніч на 16 липня Росія здійснила чергову атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждав будинок української акторки Олени Лавренюк. Зірка розповіла в Іnstagram деталі, передає «Главком». 

Будинок Олени Лавренюк зачепило потужною вибуховою хвилею. Внаслідок вибуху у будівлі повилітали та розбилися вікна. На фото, яким поділилася акторка, можна побачити купу скла на підлозі та фіранки, які повилітали з вікон. 

Олена Лавренюк закликала своїх підписників ходити до укриття. «Ранок. Ходіть в укриття», – написала актриса. Як повідомили у пресслужбі зірки, вона на момент вибуху перебувала в укритті, акторка не постраждала. 

Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/olenalavrenyuk


«Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Завжди йдіть в укриття. Життя – найцінніше», — додала Лавренюк.

Олена Лавренюк – українська акторка та продюсерка. Найбільшу популярність їй принесла головна роль Анни Марецької в історичній драмі «Кава з кардамоном», де вона також була продюсеркою. Також Лавренюк зіграла у фільмах Dzidzio: Контрабас», «11 дітей з Моршина», «Крути 1918», «Чорний ворон» і серіалі «Кава з кардамоном. Сила землі».

Як писав «Главком», у ніч проти 16 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький та Святошинський райони столиці. За даними ДСНС, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них – дитина. Внаслідок атаки виникли пожежі у складських та адміністративних будівлях, пошкоджено вантажні автомобілі й цивільну інфраструктуру. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи.

До слова, рятувальники завершили ліквідацію всіх пожеж, що виникли в Києві внаслідок нічної російської атаки. За даними ДСНС, осередки займання виникли у Святошинському та Дарницькому районах столиці після влучань російських засобів ураження.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл будинок акторка ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року
Подорожчання проїзду в Києві: влада відхилила вже третю петицію проти нових тарифів
18 червня, 10:26
Пасажирів просять заздалегідь враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок містом
У Києві через ярмарок змінено маршрути двох автобусів (схема)
23 червня, 09:50
Під час атаки столиці кияни спускалися у метро
Семирічна киянка зустріла день народження в метро під час атаки на Київ (відео)
2 липня, 10:12
Ділянка розташована в буферній охоронній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Києво-Печерської Лаври
Петиція проти 80-метрової висотки біля Києво-Печерської лаври набрала голоси
24 червня, 14:45
Смог над Києвом після масованої російської атаки 6 липня
Атака на Київ: пожежі погіршили якість повітря в столиці (оновлено)
6 липня, 09:01
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 301-1 КК України
Зберігав дитяче порно в соцмережах – 53-річний чоловік отримав підозру
8 липня, 18:21
Українські безпілотники уразили майже 40 цілей у Криму
Сили безпілотних систем показали наслідки нічної атаки на Крим
25 червня, 19:22
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від атаки РФ: адреси
6 липня, 12:22
Ліквідатор аварії на ЧАЕС Василь Мишинський розповів, як пережив атаку на Вишневе 6 липня
Ліквідатор аварії на ЧАЕС втратив дім під час атаки на Вишневе
10 липня, 21:25

Шоу-біз

89-річна Ада Роговцева показала свіже фото в день народження
89-річна Ада Роговцева показала свіже фото в день народження
Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото)
Будинок відомої акторки постраждав через нічну атаку на Київ (фото)
Зірки підтримали Михайла Федорова на мітингах проти його звільнення (фото)
Зірки підтримали Михайла Федорова на мітингах проти його звільнення (фото)
Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки
Ада Роговцева святкує 89-річчя. Найвідоміші ролі легендарної акторки
Як повернутися в Україну? Полякова дала рецепт Лободі
Як повернутися в Україну? Полякова дала рецепт Лободі
«Вічна закоханість». Тіна Кароль зізналася, чи вільне її серце
«Вічна закоханість». Тіна Кароль зізналася, чи вільне її серце

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
180K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua