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Верховний Суд повернув статус заказника для 16,5 гектарів Протасового Яру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Верховний Суд повернув статус заказника для 16,5 гектарів Протасового Яру
Громада відстояла збереження території Протасового Яру
фото: Громадська організація «Захистимо Протасів Яр»

Активісти наголошують, що боротьба за збереження Протасового Яру в судах триває

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив природоохоронний статус ландшафтного заказника «Протасів Яр». Це означає, що право громади на доступ до цієї території захищено від забудови. Про це 24 червня повідомили представники громадської організації «Захистимо Протасів Яр» на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу громадської організації «Захистимо Протасів Яр».

«Сьогодні громада Протасового яру виграла у Верховному суді та відстояла збереження території Протасового Яру. Верховний суд підтвердив статус 16,5 гектарів Протасового Яру як ландшафтного заказника», – йдеться у повідомленні.

Водночас, активісти наголошують, що боротьба за збереження Протасового Яру ще триває в судах. Доля частини території залишається невизначеною.

«Актуальною залишається справа щодо позову прокуратури до Київради та ТОВ "Протасів яр" про повернення території заказника до підпорядкування міста. Наступне засідання – 8 липня», – розповіли у громадській організації. 

Нагадаємо, у 2004 році Київська міська державна адміністрація видала фірмі «Протасів Яр» дозвіл на забудову території Протасового Яру. Відповідно до цього розпорядження, компанія отримала право на розробку плану території для будівництва житлового комплексу.

У липні 2004 року Київська міська рада передала в оренду ТОВ «Протасів Яр» 15 га для забудови в оренду, змінивши їхню категорію з рекреаційної на житлову та громадську забудову (тобто дозволила забудувати зону відпочинку). У жовтні того ж року продала цю землю фіомі «Протасів Яр». 

Місцеві мешканці виступили проти забудови та почали протести ще у 2004 році. Вони організували публічні зібрання, збори підписів та звернення до органів влади з вимогою скасувати рішення. Громадські слухання в 2005 році також підтвердили позицію громади, яка наполягала на збереженні Протасового Яру як зеленої зони. Протести продовжувалися навіть після підписання договорів купівлі-продажу землі.

20 квітня 2021 року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр». У липні 2022 року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

23  листопада 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху «Збережи старий Київ» Тараса Ратушного. Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року. У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення її забудови. В інтерв'ю «Главкому» Ратушний розповідав про успішну історію боротьби із забудовниками. Роман Ратушний загинув на фронті 9 червня 2022 року під Ізюмом. Він очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр» та боровся проти забудови Протасового Яру. 

У 2024 році мешканці Солом’янського району знову звернулися до Київради з вимогою заборонити забудову Протасового Яру. Їхні вимоги полягали в тому, щоб не допустити зміни статусу природної території, провести юридичний захист схилів і впорядкувати територію заказника.

Результатом стало ухвалення Київрадою рішення, яке тепер оскаржується. Це вже третій діючий спір між Київською міською радою  та фірмою «Протасів Яр». 

5 березня 2026 року Північний апеляційний господарський суд частково скасував рішення Київради про створення ландшафтного заказника імені Романа Ратушного. Суд не задовольнив апеляційні скарги Київради та громадської організації «Захистимо Протасів Яр», знявши охоронний статус із 16 гектарів зеленої зони. Це рішення фактично відкривало шлях до забудови території, яку громада захищала роками. 

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Теги: Київ забудова Київрада активісти громада

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