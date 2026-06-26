Рятувальники завершили ліквідацію пожежі після російської атаки на Київ

Для гасіння вогню в Дарницькому районі довелося залучити понад сотню надзвичайників і десятки одиниць техніки

Рятувальники завершили ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок російської атаки на Київ увечері 25 червня. Загоряння сталося у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, внаслідок російського обстрілу у Дарницькому районі зайнялися складські приміщення. Крім того, за іншою адресою було зафіксовано падіння уламків на відкриту територію. У ДСНС зазначили, що цей інцидент обійшовся без негативних наслідків.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучили понад 100 рятувальників, а також 23 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Після тривалих робіт займання вдалося повністю ліквідувати.

фото: ДСНС

Нагадаємо, увечері 25 червня під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. За словами мера столиці Віталія Кличка, у місті працювали сили протиповітряної оборони. Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території, а пізніше там сталося загоряння складського приміщення. За інформацією моніторингових пабліків, над столицею було збито три гіперзвукові ракети «Циркон» та дві ракети «Іскандер».

До слова, російські війська у ніч проти 26 червня завдали удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Вилківської міської територіальної громади на Одещині. Внаслідок атаки одна людина постраждала, а частина громади залишилася без електропостачання.