Рятувальники показали наслідки вибуху в будинку на Печерську (фото)

Вибуховою хвилею у одній з квартир на бульварі Миколи Міхновського вибило вікна та балкон

Вибух пролунав в одній із квартир на першому поверсі, яку використовують як офісне приміщення

Уранці в середу, 24 червня, у Печерському районі столиці стався вибух на бульварі Миколи Міхновського. Як з'ясувалося, в одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа через несправність альтернативного джерела світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Внаслідок аварійного режиму роботи резервної системи електроживлення спалахнула пожежа фото: ДСНС Києва

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників о 08:23. За словами очевидців, вибух пролунав в одній із квартир на першому поверсі, яку використовують як офісне приміщення. Вибуховою хвилею там вибило вікна та балкон.

За інформацією вогнеборців, пожежа спалахнула внаслідок аварійного режиму роботи резервної системи електроживлення.

Пожежа охопила 25 кв. м приміщення фото: ДСНС Києва

Рятувальники оперативно локалізували та о 08:51 повністю ліквідували загоряння на площі 25 кв. м.

Рятувальники на місці виклику фото: ДСНС

Повідомляється, що внаслідок події жертв та постраждалих немає. На місці працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини та точні причини інциденту.

Нагадаємо, у Печерському районі столиці вранці стався вибух у житловому будинку. За попередніми даними, інцидент трапився в квартирі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 32.

Нагадаємо, в Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. Надзвичайна подія сталася на вулиці Степана Рудницького – в одній із квартир на першому поверсі стався вибух газової суміші з послідуючим горінням та руйнуванням.