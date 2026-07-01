Продано квартиру пропагандиста Лебедєва в Києві: названо нового власника

Квартира розташована в історичному центрі Києва

Фонд держмайна успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Лєбєдєву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд державного майна.

Зазначається, що трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 кв. м, розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота знайшла нового власника за результатами відкритих конкурентних торгів. За актив змагалися два учасники, а фінальна ціна склала 13 500 001 грн, що майже на 3 млн грн перевищує стартову вартість.

«Переможцем аукціону стало ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем». Кошти від реалізації санкційного майна спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, працюючи на відновлення держави», – йдеться у повідомленні.

Хто такий Лебедєв?

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його студія розробила логотип міста Одеса, а також дизайн столичного торгового центру Ocean Plaza. У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області.

Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології «русского мира». Лєбєдєв на своїх сторінках у соцмережах критикував Революцію Гідності в Україні, а також підтримував російську окупацію Криму. Як заявляв дизайнер, перебування Криму в складі України було «історичним непорозумінням».

Раніше проти дизайнера Україна запровадила санкції проти російського дизайнера-прихильника «русского мира».

Нагадаємо, що Фонд державного майна 30 червня виставив на аукціон квартиру російського блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва. Нерухомість раніше стягнули в дохід держави за рішенням суду.