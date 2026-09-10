Киянин переїхав до Чернігівщини та придбав будинок за $5 тис.: дивіться, що з цього вийшло

Чоловік переїхав до села та завів 45 котів

56-річний киянин Богдан Демірський переїхав зі столиці до села на Чернігівщині. Чоловік придбав будинок та зайнявся господарством. Про це пише «Главком» із посиланням на Cntime.cn.ua.

Богдан Демірський працював у Києві будівельником, однак втомився від роботи на будівництві та вирішив змінити своє життя. Разом зі своєю дружиною Ольгою чоловік купив хату в селі Козелець. Будинок коштував киянину $4 500, окремих витрат потребувало оформлення, тож загальна сума склала $5 200. Хата мала 45 кв. м, ще 40 новий власник побудував. Тож тепер чоловік не планує повертатися у столицю. «У Київ повертатися не планую. Мені важко там. Все одно, що п’ять тонн цементу розвантажити вручну», – зазначив він.

Богдан Демірський продає малину та лохину з власного поля фото: кадр з відео Вісник Ч/YouTube

У новому будинку чоловік почав займатися господарством. Нині він має бізнес, зокрема продає малину та лохину з власного поля. Спочатку господар займався малиною, однак окупити всі саджанці та роботу вдалося лише рік тому.

«Починав з малини. Перші шість кущиків лохини поміняв на саджанці ожини років дев’ять тому. Посадив у старий бойлер на 80 літрів. Розрізав його навпіл. Ці кущики росли, радували. Тоді кілограм лохини коштував 250 гривень. Через рік посадив 400 кущів. Десь за рік 70 пропали. І лише після п’яти років зрозумів чому. Мало поливав. Ці 400 кущів на 20 рядах мені обійшлися в майже 100 тисяч гривень. Тоді це було майже чотири тисячі доларів», – розповів власник.

Богдан Демірський продає малину та лохину з власного поля фото: кадр з відео Вісник Ч/YouTube

Тепер Богдан Демірський має робітників, які допомагають йому по господарству. Чоловік пожартував, що після робіт у полі доводиться зважувати не лише лохину, але й працівників, які їдять її, поки збирають.

Богдан Демірський розповів про своє господарство фото: кадр з відео Вісник Ч/YouTube

За словами господаря, він платить не лише робітникам, але й своїм котам. Лише на корм він витрачає близько шести тисяч, адже котів у нього 45. Також є дві собаки.

«Працюємо на котиків. Щомісяця на корм близько шести тисяч гривень витрачаємо, – підрахував чоловік. – А ще лікування, щеплення. Клички усім дає і слідкує за кожним дружина. То підкидають односельці, то зять-військовий привозить з війни. Пробуємо роздавати, але не беруть. Усі коти та песики оброблені від бліх, стерилізовані та кастровані», – розповів Демірський.

Один з котів Богдана Демірського фото: кадр з відео Вісник Ч/YouTube

Киянин памʼятає кожного кота за прізвиськом, найстаршій кішці 17 років, її звати Ельза. Рік тому Богдан Демірський придбав будинок спеціально для котів, аби зробити мініпритулок. Хата коштувала 90 тис. грн, з них близько 60 тис. грн коштувало оформлення документів. «Коти пожили окремо кілька місяців. Звільнили для тітки Іри та її родини. Двоюрідна сестра матері. Переїхали в Підлісне з Донеччини на початку квітня», – розповів він.

Нагадаємо, українка купила хату в селі в Миколаївській області за $19 тис. Жінка розповіла, що їй вдалося переробити у старому будинку за один рік та показала кадри перевтілення присадибної ділянки.