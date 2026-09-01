Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путіну терор Києва та області

Наслідки атаки на розподільчий центр однієї з торговельних мереж у Бучанському районі 31 серпня

За словами Коваленка, Путін поставив своїм генералам задачу

Росія тероризує Київ та Київщину, намагаючись змусити Україну капітулювати. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Ракетний терор Києва і Київщини Росією в надії добитися капітуляції України. Це задача, яку Путін напряму давав своїм генералам, і яка також не відповідає реальності», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, Росія змінила тактику повітряних атак і тепер намагається виснажувати Україну та українців постійними ударами безпілотників, зокрема реактивними «шахедами».

До слова, міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що Україна випробувала чотири потенційні перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди». Наступним завданням стане вдосконалення цих засобів та масштабування їх виробництва до тисяч одиниць.

Зокрема, позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Бескрестнов зазначив, що Росія здатна виробляти близько 3 тис. реактивних безпілотників на місяць і планує надалі підтримувати такі темпи.

Як повідомлялося, російський реактивний безпілотник, запущений із тимчасово окупованого Криму, подолав близько 960 км – апарат летів до Волині, де його знищила українська протиповітряна оборона.