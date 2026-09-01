Головна Київ Новини
search button user button menu button

Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путіну терор Києва та області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путіну терор Києва та області
Наслідки атаки на розподільчий центр однієї з торговельних мереж у Бучанському районі 31 серпня
фото: ДСНС Київщини

За словами Коваленка, Путін поставив своїм генералам задачу

 

Росія тероризує Київ та Київщину, намагаючись змусити Україну капітулювати. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Ракетний терор Києва і Київщини Росією в надії добитися капітуляції України. Це задача, яку Путін напряму давав своїм генералам, і яка також не відповідає реальності», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, Росія змінила тактику повітряних атак і тепер намагається виснажувати Україну та українців постійними ударами безпілотників, зокрема реактивними «шахедами».

До слова, міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що Україна випробувала чотири потенційні перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди». Наступним завданням стане вдосконалення цих засобів та масштабування їх виробництва до тисяч одиниць.

Зокрема, позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Бескрестнов зазначив, що Росія здатна виробляти близько 3 тис. реактивних безпілотників на місяць і планує надалі підтримувати такі темпи.

Як повідомлялося, російський реактивний безпілотник, запущений із тимчасово окупованого Криму, подолав близько 960 км – апарат летів до Волині, де його знищила українська протиповітряна оборона.

Читайте також:

Теги: Центр протидії дезінформації Київщина Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по логістиці – це не нова тактика. Це визнання того, що на фронті результату немає
Путін б’є по складах. Що це означає і чого очікувати далі? Авторська стаття
Вчора, 15:35
Названо найпопулярніші університети Києва
Названо найпопулярніші університети Києва
21 серпня, 18:12
Росія накопичує ракети для майбутніх атак
Росія готується до зимового ракетного терору України – Bloomberg
25 серпня, 04:15
Ірина Мудра назвала ключові міжнародні кроки для притягнення Росії до відповідальності
Київ знайшов спосіб притягнути Росію до відповідальності за всі злочини
6 серпня, 00:24
Окупант Марочкін був знищений ЗСУ 8 липня 2026 року
Захисники України на фронті знищили титулованого російського самбіста
15 серпня, 08:37
У лютому 2026 року Росія завдала критичного удару по системі теплопостачання столиці. Понад 1,1 тис. житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без опалення
«Кожному треба думати про альтернативу»: влада попередила киян про складну зиму
20 серпня, 12:04
Жінка заявила темношкірій мамі з дитиною, що вони мають їхати в Африку «їсти банани»
«Їдьте у свою Африку»: у Крюківщині спалахнув расистський скандал
21 серпня, 13:17
Заїхати в будинок вдалося лише після двох місяців важких відновлювальних робіт
Переселенець купив на виплату занедбаний будинок за $5 тисяч та зумів відновити його
30 серпня, 18:00
Вранці патрульні перекривали рух вулицею Вадима Гетьмана
Рух тролейбусів на вулиці Гетьмана відновлено, проте можливі затримки
26 серпня, 10:23

Новини

Будівництво тепломережі на Теремках: місто та науковці визначили остаточний варіант
Будівництво тепломережі на Теремках: місто та науковці визначили остаточний варіант
Уночі окупанти вдарили по залізничних обʼєктах у Києві: загинуло семеро людей
Уночі окупанти вдарили по залізничних обʼєктах у Києві: загинуло семеро людей
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путіну терор Києва та області
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путіну терор Києва та області
Росія атакувала Київ ракетами, є загиблі (оновлено)
Росія атакувала Київ ракетами, є загиблі (оновлено)
Масована атака на Київщину: у Борисполі є загиблий, поранено вісім людей, серед них – дитина
Масована атака на Київщину: у Борисполі є загиблий, поранено вісім людей, серед них – дитина
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
93K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
76K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
63K
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності
54K
У селі, про яке чув майже кожен українець, залишилось близько 100 жителів

Новини

Путін різко збільшив кількість особистої охорони після візиту директора ЦРУ – ЗМІ
Сьогодні, 08:04
В перший осінній день в Україні до 28°, місцями дощитиме: погода на 1 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
30 серпня, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua