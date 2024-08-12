Хто гальмує перевірку російського монастиря під Києвом? «Оригінальне» пояснення від уряду

Посадовці Міністерства інфраструктури не змогли виконувати роботу через «стрес після обстрілу»

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відреагувало на скандал, спровокований матеріалом «Главкома» Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир.

Чиновники пояснили, чому не змогли відправити вчасно наказ до Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) про перевірку за фактом незаконного будівництва монастиря Іоанна Кронштадского релігійної громади «Свято-Іоанівський монастир» у селищі Мала Солтанівка Фастівського району. Ця релігійна споруда належить Російській православній церкві закордоном. Затримку посадовці пояснили тим, що перебували «у важкому психологічному стресі після чергового обстрілу ворогом Києва».

Зокрема, серед інших причин вказано, що відповідальні посадовці допустили технічну помилку під час відправлення листа на адресу ДІАМ.

«Саме у реєстраційній картці документа не позначено режим відправки «Додати на ознайомлення». Таким чином після підписання та реєстрації відповідний наказ не надійшов на ознайомлення та подальшої роботи до виконавців. За результатами аналізу відповідних обставин, що призвели до затримання строків інформування ДІАМ про виданий наказ, зокрема, велике навантаження на працівників відповідального структурного підрозділу міністерства, з його працівниками було проведено роз'яснювальну роботу, з метою недопущення виникнення у подальшій роботі таких випадків, наголошено про посилення контролю за підготовкою відповідних листів та правильного оформлення реєстраційних карток в системі «АСКОД», – зазначено у відповіді пресслужби міністерства.

Відповідь Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на запит нардепа Олега Дунди щодо порушення термінів відправлення листа ДІАМ

Раніше троє представників «Слуги народу» (Олег Дунда, Олександр Аліксійчук та Віталій Безгін) звернулися до ДІАМ та Служби безпеки з проханням розібратися з фактом незаконного будівництва монастиря Іоанна Кронштадского релігійної громади «Свято-Іоанівський монастир» у селищі Мала Солтанівка Фастівського району. Будівництво цього величезного монастиря розпочалося ще на початку 2000-х і триває досі. Особливу увагу парламентарів Свято-Іоанівський монастир привернув досить випадково.

На початку червня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив поцікавитися результатами діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Інспекція надала членам комітету перелік перевірок, які здійснювала, – серед них і опинився вищезгаданий монастир у Малій Солтанівці під Києвом. Приводом для його перевірки стала скарга мешканців селища до Київської облпрокуратури.

Небайдужі громадяни зазначили, що ділянки, на яких розташований монастир, використовуються не за цільовим призначенням, будівництво ведеться без отримання дозволу на проведення робіт та за відсутності єдиного будівельного паспорта на всю територію, на якій розкинувся монастир. ДІАМ провела свою перевірку, підтвердила проблеми, склала протокол про адміністративне правопорушення та винесла припис про усунення порушення вимог законодавства при будівництві.

Важлива деталь: припис був датований 29 грудня 2023 року, і час на виправлення порушень спливав 29 лютого 2024 року. Згодом історію в інспекції «забули», і лише після наполегливого нагадування вона таки спрямувала запит на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з проханням надати дозвіл перевірити, чи виправилися порушники. Міністерство підписало такий наказ 8 липня, але надсилати його до ДІАМ не поспішало і тримало у себе аж до 26 липня. Справа знову зрушилася після дзвінків депутатів: наказ опинився на поштовій скриньці ДІАМ лише після їхнього нагадування.