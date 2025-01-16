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«Київзеленбуд» врятував майже 7 тис. дерев від небезпечного паразита

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Київзеленбуд» врятував майже 7 тис. дерев від небезпечного паразита
Від омели переважно потерпають тополі, клени, верби, берези та акація
фото: КП«Керуюча компанія Дарницького району м. Києва»

Паразитний кущ може становити до одного метра в діаметрі, легко ламається під час сильних поривів вітру, що може нести загрозу здоров’ю людини

Столичні комунальники протягом року опікуються деревами та кущами. Зокрема, вони розчищають зелені насадження від небезпечних рослин. Так, протягом 2024 року в парках та скверах Києва з крон 6861 дерева було видалено омелу. Переважно від паразита потерпають тополі, клени, верби, берези та акація. Про це повідомляє «Київзеленбуд». 

Омела розростається зеленим густим кущем на вершині дерева. Волога, яку вбирає паразит, стає дефіцитною для гілок, тому насадження з часом втрачає естетичний природний вигляд, ріст рослини-хазяїна сповільнюється. Широке розростання омели спричиняє верхівкове всихання, а згодом і всихання всього дерева.

Омела (Viscum) – рід напівпаразитичних кущів або трав родини санталових (Loranthaceae). Це вічнозелені рослини, що паразитують на багатьох видах дерев: тополях, кленах, соснах, вербах, березах, акаціях та на деяких плодових деревах.

Існує велика кількість видів роду Омела. Різні види зростають на певних видах дерев. Більшість здатна рости на декількох видах дерева-хазяїна. Омела отримує воду, мінеральні та поживні речовини із рослини-хазяїна. Вагомий внесок у вивчення взаємин омели та її рослин-хазяїв зробив І. Г. Бейлін. 

Паразитний кущ може становити до одного метра в діаметрі, легко ламається під час сильних поривів вітру, що може нести загрозу здоров’ю людини, особливо коли кущ має ягоди.

Поширюють насіння омели птахи, яких приваблюють її ягоди. Поїдаючи клейкі за консистенцією ягоди, що містять кісточки, птахи чистять дзьоб, витираючи його по гілках дерев, частіше на верхніх, де зручно сидіти. Кісточка, приклеївшись до гілки, за наявності вологи з часом починає проростати. Не менш поширений спосіб зараження через пташиний послід: сік ягід зберігає свою клейкількість навіть після проходження через травну систему пташки, насінина у ягоді навіть після проходження травної системи все ще обернена клейкою речовиною, а послід спашок робиться рідким. Разом із пташиним послідом насіння прилипає до кори гілок, де, приклеївшись, випускає один міцний корінець який проникає у кору гілки.

Видаляти омелу слід під час спокою дерева: від осені до весни, до початку сокоруху.

Паразитний кущ може становити до 1 метра в діаметрі
Паразитний кущ може становити до 1 метра в діаметрі
фото з відкритих джерел

Протягом 2023 року омелу видалили з крон 5513 дерев.

Нагадаємо, за весь 2024 рік комунальне об’єднання «Київзеленбуд» планувало витратити 301 млн грн на ремонти парків та скверів столиці. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Велике будівництво» у кущах. Історія одного ремонту, який затіяли Кличко та його команда».

Реконструкція київського парку «Нивки», яка триває другий рік поспіль, спровокувала кримінальне розслідування і втечу підрядника. 

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Теги: Київ птахи Київзеленбуд рослини

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