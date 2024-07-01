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Розслідування щодо нападу на волонтерку біля Куренівки завершено

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розслідування щодо нападу на волонтерку біля Куренівки завершено
Агресивні чоловіки, які вчинили напад на волонтерку
фото: Київська міська прокуратура

Під час слідства підозрювані спершу не визнавали своєї вини. Наразі підозрювані вину визнали
 

Правоохоронні органи закінчили розслідування справи про напад на волонтерку біля столичного ринку Куренівка. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків — 70 та 73 років, обвинувачених у вчиненні хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України)», – йдеться у дописі.

Встановлено, що двоє нетверезих чоловіків намагались розпочати розмову з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою, однак не бажаючи спілкування вона відповіла, що не розуміє їх. Відповідь дівчини українською мовою викликала агресію співрозмовників, які почали нецензурно ображати її. Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон.

Один з підозрюваних наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон аби вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя. Після цього його супутник наніс декілька ударів ногою по нозі потерпілої та завдав один удар долонею в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події. Інцидент стався поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській.

Під час слідства підозрювані спершу не визнавали своєї вини. Один з них стверджував, що конфлікту взагалі не пам’ятає через свій поважний вік. Інший підозрюваний говорив, що намагався розборонити сутичку свого приятеля та дівчини. Наразі підозрювані вину визнали.

Нагадаємо, у Києві біля зупинки електрички «Куренівка» двоє чоловіків  накинулися на волонтерку з нецензурною лайкою, вони викрикували антиукраїнські вислови та погрожували жінці. Після того, як волонтерка почала фіксувати їхні дії на телефон, один із чоловіків вихопив пристрій та вдарив жінку по обличчю. Про це волонтерка Наталія повідомила у соцмережах і виклала відповідне відео.

До слова, столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття колишнього військовослужбовця. У нападі підозрюється 17-річний хлопець, йому вручено підозру в хуліганстві. Про це повідомила поліція Києва.

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Теги: Київ волонтер напад

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