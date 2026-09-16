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Російські дрони знищили склад Фундації Олени Зеленської у Києві

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські дрони знищили склад Фундації Олени Зеленської у Києві
РФ знищила склад із допомогою для дітей та лікарень у Києві
фото: zelenskafoundation

Вогонь знищив гуманітарну допомогу, яку готували для дітей, родин, лікарень та інших закладів

Російська атака безпілотників на Київ вранці 16 вересня повністю знищила склад Фундації Олени Зеленської. На ньому зберігалася гуманітарна допомога, призначена для передачі в різні регіони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Зеленської.

Російські дрони знищили склад Фундації Олени Зеленської у Києві фото 1
фото: zelenskafoundation

За даними організації, на складі перебувала допомога, яку Фундація закуповувала самостійно та отримувала від партнерів. Її мали передати дітям, родинам, лікарням та іншим установам відповідно до їхніх потреб.

Російські дрони знищили склад Фундації Олени Зеленської у Києві фото 2
фото: zelenskafoundation

Унаслідок пожежі були знищені генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та інші речі. Люди під час атаки не постраждали.

Російські дрони знищили склад Фундації Олени Зеленської у Києві фото 3
фото: zelenskafoundation

Представники Фундації повідомили, що через втрату складу частина допомоги надійде отримувачам пізніше, ніж планувалося. Організація вже змінює логістику, щоб відновити постачання.

«Ми вже перебудовуємо логістику, щоб якомога швидше знову забезпечити допомогою тих, для кого вона була призначена. Працюємо далі», – наголосили у Фундації.

Нагадаємо, під час цієї ж російської атаки на Київ було знищено склад студії «Квартал 95». Там зберігалися декорації, костюми та інший реквізит, який використовувався командою протягом багатьох років.

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Теги: Олена Зеленська окупанти дрон

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