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ДТП на Білоцерківщині: керманич із 3 проміле врізався в дерево

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП на Білоцерківщині: керманич із 3 проміле врізався в дерево
Водій Renault не впорався з керуванням, злетів у кювет і таранував дерева
фото: Національна поліція України

У крові 32-річного керманича виявили понад 3 проміле алкоголю

У селі Олійникова Слобода Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим з вини нетверезого керманича. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, 32-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, злетів у кювет і таранував дерева. Унаслідок зіткнення 64-річний пасажир отримав тілесні ушкодження – його госпіталізували до лікарні.

Перевірка за допомогою приладу Drager показала у крові керманича понад 3 проміле алкоголю, що в 15 разів перевищує допустиму норму.

У крові керманича виявлено понад 3 проміле алкоголю
У крові керманича виявлено понад 3 проміле алкоголю
фото: Національна поліція України

Винуватця ДТП затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Нагадаємо, на автодорозі між селами Лютіж та Демидів у Вишгородському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними правоохоронців, 42-річний кермувальник автомобіля Renault Express розпочав рух із правого узбіччя та виконував маневр розвороту ліворуч. У цей момент відбулося зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vito, який рухався в попутному напрямку.

Раніше у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася смертельна аварія за участю неповнолітніх. За попередньою інформацією правоохоронців, 15-річна дівчина за кермом квадроцикла Bashan 330 Explorer EFI не впоралася з керуванням під час руху, транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та протаранив бетонну опору.

Теги: ДТП алкоголь Київщина

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