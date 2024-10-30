Під Москвою загорілося одне з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ (відео)
Вогонь також охопив цех Центрального науково-дослідного інституту (НДІ) спеціального машинобудування
Сьогодні, 30 жовтня, у підмосковному Хотьково спалахнула пожежа на заводі «Електроізоліт». Також очевидці повідомляють про займання в цеху Центрального науково-дослідного інституту (НДІ) спеціального машинобудування. Про це повідомили російські пропагандисти «Осторожно, Москва».
Про пожежу на заводі «Електроізоліт» у Хотьково під Москвою стало відомо вранці 30 жовтня. У мережі пишуть, що полум’я охопило близько 3 тис. кв. м.
Одночасно з цим місцеві пабліки кажуть про пожежу в Центральному науково-дослідному інституті спеціального машинобудування, що в тому ж таки Хотьково. Місцеві пишуть, що займання сталося в одному з цехів після випробувань.
Рятувальники цю інформацію заперечують. За їхніми даними, в НДІ спалахнув утеплювач. Пожежу, що охопила площу 100 кв. м, буцімто вже приборкали.
У підмосковному Хотьково спалахнула пожежа на заводі «Електроізоліт». Також очевидці повідомляють про займання в цеху Центрального науково-дослідного інституту (НДІ) спеціального машинобудування. pic.twitter.com/8QVZBr3ZKw— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2024
Зазначимо, що «Електроізоліт» є одним із найбільших виробників електроізолювальних матеріалів у Росії.
Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування (раніше називався Самостійним спеціальним конструкторсько-технологічним бюро) був створений при заводі «Електроізоліт» ще в 1960-х роках. Продукція цього НДІ використовується в ракетній, космічній та енергетичній галузях.
Нагадаємо, вночі в Желєзногорську Курської області біля місцевої пам’ятки – зменшеної копії паризької Ейфелевої вежі – спалахнула пожежа. Містяни стверджують – загоряння спричинив дрон, який, імовірно, був збитий над містом ППО.
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