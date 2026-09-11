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Росія атакувала Київ: виникла пожежа у багатоповерхівці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Київ: виникла пожежа у багатоповерхівці
Палаюча багатоповерхівка
скріншот з відео

Інформації про постраждалих немає

Вночі 11 вересня російські терористи атакували Київ безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За інформацією Київської МВА, у Дніпровському районі виникло загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки.

На кадрах видно масштабну пожежу та густий дим.

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Як відомо, російські дрони атакували Київ ввечері 10 вересня. В Оболонському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено двоповерхову офісну будівлю. За попередньою інформацією, внаслідок падіння безпілотника у будівлі пошкоджено вікна та окремі конструкції. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю чотириповерхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце. Також мер міста повідомив, що в Оболонському районі дрон влучив в складську будівлю. На місці атаки вирує пожежа.

Раніше мер Києва повідомляв, що у Голосіївському районі столиці внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. За попередньою інформацією, є постраждалі. 

Також у  Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. 

Теги: пожежа Київ будинок

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