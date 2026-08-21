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Київський фунікулер відновлює роботу після щорічного ремонту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київський фунікулер відновлює роботу після щорічного ремонту
Перед відкриттям вагони успішно пройшли статичні й динамічні випробування під підвищеним навантаженням
фото: КМДА

Ремонт фунікулеру відбувався без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та коліях

Сьогодні, 21 серпня, Київський фунікулер відновлює перевезення пасажирів після щорічного планового ремонту. Запуск планується у другій половині дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Під час технічних робіт фахівці провели комплексне обслуговування всієї інфраструктури, обладнання та рухомого складу. Зокрема, рятувальники й фахівці підприємства:

  • відремонтували обладнання машинної, компресорної та тиристорної зал;
  • перевірили стан тягового троса і контактної мережі;
  • частково замінили шпали та провели дефектоскопію зварних швів кузова;
  • відрегулювали пневмосистему, відремонтували двері вагонів і виконали малярні роботи.
Київський фунікулер відновлює роботу після щорічного ремонту фото 1
фото: КМДА
Ремонт київського фунікулера
Ремонт київського фунікулера
фото: КМДА
Ремонт фунікулеру відбувався без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та коліях
Ремонт фунікулеру відбувався без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та коліях
фото: КМДА

Крім того, у салонах оновили обшивку сидінь та провели глибоку чистку. Перед відкриттям вагони успішно пройшли статичні й динамічні випробування під підвищеним навантаженням.

Працівник виконує фарбування вагонів фунікулера
Працівник виконує фарбування вагонів фунікулера
фото: КМДА

Усі роботи виконували без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та коліях, що зумовлено специфікою тросової системи. Для додаткової безпеки пасажирів на сходових маршах станцій оновили попереджувальну розмітку.

У «Київпастрансі» підкреслили, що ремонт виконали власними силами підприємства, а такі заходи є обов'язковими для безпечної експлуатації столичної пам'ятки-транспорту. 

«Главком» писав, що з 13 липня до 21 серпня столичний фунікулер не працюватиме через щорічний плановий ремонт. 

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Теги: Київ громадський транспорт столиця фунікулер

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