Київський фунікулер відновлює роботу після щорічного ремонту

Перед відкриттям вагони успішно пройшли статичні й динамічні випробування під підвищеним навантаженням

Ремонт фунікулеру відбувався без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та коліях

Сьогодні, 21 серпня, Київський фунікулер відновлює перевезення пасажирів після щорічного планового ремонту. Запуск планується у другій половині дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Під час технічних робіт фахівці провели комплексне обслуговування всієї інфраструктури, обладнання та рухомого складу. Зокрема, рятувальники й фахівці підприємства:

відремонтували обладнання машинної, компресорної та тиристорної зал;

перевірили стан тягового троса і контактної мережі;

частково замінили шпали та провели дефектоскопію зварних швів кузова;

відрегулювали пневмосистему, відремонтували двері вагонів і виконали малярні роботи.

фото: КМДА

Ремонт київського фунікулера фото: КМДА

Ремонт фунікулеру відбувався без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та коліях фото: КМДА

Крім того, у салонах оновили обшивку сидінь та провели глибоку чистку. Перед відкриттям вагони успішно пройшли статичні й динамічні випробування під підвищеним навантаженням.

Працівник виконує фарбування вагонів фунікулера фото: КМДА

Усі роботи виконували без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та коліях, що зумовлено специфікою тросової системи. Для додаткової безпеки пасажирів на сходових маршах станцій оновили попереджувальну розмітку.

У «Київпастрансі» підкреслили, що ремонт виконали власними силами підприємства, а такі заходи є обов'язковими для безпечної експлуатації столичної пам'ятки-транспорту.

«Главком» писав, що з 13 липня до 21 серпня столичний фунікулер не працюватиме через щорічний плановий ремонт.