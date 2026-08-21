Київський фунікулер відновлює роботу після щорічного ремонту
Ремонт фунікулеру відбувався без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та коліях
Сьогодні, 21 серпня, Київський фунікулер відновлює перевезення пасажирів після щорічного планового ремонту. Запуск планується у другій половині дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».
Під час технічних робіт фахівці провели комплексне обслуговування всієї інфраструктури, обладнання та рухомого складу. Зокрема, рятувальники й фахівці підприємства:
- відремонтували обладнання машинної, компресорної та тиристорної зал;
- перевірили стан тягового троса і контактної мережі;
- частково замінили шпали та провели дефектоскопію зварних швів кузова;
- відрегулювали пневмосистему, відремонтували двері вагонів і виконали малярні роботи.
Крім того, у салонах оновили обшивку сидінь та провели глибоку чистку. Перед відкриттям вагони успішно пройшли статичні й динамічні випробування під підвищеним навантаженням.
Усі роботи виконували без демонтажу вагонів – безпосередньо на станціях та коліях, що зумовлено специфікою тросової системи. Для додаткової безпеки пасажирів на сходових маршах станцій оновили попереджувальну розмітку.
У «Київпастрансі» підкреслили, що ремонт виконали власними силами підприємства, а такі заходи є обов'язковими для безпечної експлуатації столичної пам'ятки-транспорту.
«Главком» писав, що з 13 липня до 21 серпня столичний фунікулер не працюватиме через щорічний плановий ремонт.
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