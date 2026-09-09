«Охматдит» завершив відновлення корпусу після удару РФ: скільки коштувала відбудова

Відновлений корпус є одним із ключових у лікарні

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» завершили відновлення лікувально-діагностичного комплексу, пошкодженого внаслідок російського ракетного удару 8 липня 2024 року. Про це команда лікарні повідомила у Facebook, інформує «Главком»

Як відомо, 8 липня 2024 року росіська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню України. Внаслідок атаки загинули двоє людей, понад 300 отримали поранення. Загалом було пошкоджено п’ять будівель, зокрема лікувально-діагностичний комплекс.

Такий вигляд корпус мав після російської атаки фото: НДСЛ «Охматдит»

Оновлений після обстрілу корпус лікарні «Охматдит» фото: пресслужба лікарні «Охматдит»

Цей корпус є одним із ключових у лікарні. Тут дітям надають високоспеціалізовану хірургічну та онкологічну допомогу, проводять складні операції, інтенсивну терапію, променеву діагностику та лікування.

Важливо, що попри масштабні пошкодження, «Охматдит» не припиняв роботу. Частину медичної допомоги після атаки організували в інших локаціях, а відновлення корпусу проводили поетапно, щоб медики могли продовжувати лікувати пацієнтів.

У будівлі були пошкоджені фасади, внутрішні приміщення та інженерні системи будівлі, зокрема вентиляція, системи охолодження, частково водопостачання та слаботочні мережі. Тож роботи передбачали великий комплекс будівельних, оздоблювальних та інженерних робіт.

Ремонт лікарні «Охматдит» фото: пресслужба лікарні «Охматдит»

Ремонт профінансував БФ «Охматдит» – здорове дитинство» за кошти благодійних внесків, зібраних після ракетного удару. До відбудови долучилися тисячі людей, бізнесів, благодійників та організацій.

Фактична вартість виконаних робіт становить 272,1 млн грн. При цьому очікувана вартість закупівлі на старті становила 367,45 млн грн. Таким чином, під час реалізації проєкту вдалося заощадити 93,35 млн грн.

Усі закупівлі та тендерні процедури проводилися через систему Prozorro. Лікарня разом із Радою з відновлення, фондом та іншими залученими сторонами постійно комунікувала щодо перебігу робіт і звітувала про етапи відбудови.

Капітальний ремонт виконувало ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» фото: пресслужба лікарні «Охматдит»

Капітальний ремонт виконувало ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД». До реалізації проєкту також залучили міжнародну інжинірингову компанію Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. та фахівців, які забезпечували технічний і авторський нагляд на всіх етапах відновлення.

Наразі лікувально-діагностичний комплекс «Охматдиту» повністю відновлено і він продовжує працювати для маленьких пацієнтів.

Нагадаємо, результати відновлення лікувально-діагностичного комплексу дитячої лікарні «Охматдит», який зазнав пошкоджень унаслідок російської ракетної атаки в липні 2024 року, вперше показали 28 серпня.

Як повідомлялося, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

Унаслідок атаки на лікарню загинули двоє людей, 32 отримали поранення. Після удару з «Охматдиту» евакуювали понад 600 дітей.

До слова, 8 липня 2025 року, в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві, воєнна розвідка України розкрила інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця РФ.