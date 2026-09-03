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Київрада вирішила зупиняти рух у центрі столиці під час хвилини мовчання

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Київрада вирішила зупиняти рух у центрі столиці під час хвилини мовчання
Нові правила під час хвилини мовчання спочатку діятимуть у центрі столиці
фото: «РБК-Україна»

Спочатку нові правила діятимуть на Хрещатику, Європейській площі та низці центральних вулиць

У Києві щодня о 09:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту. Відповідне рішення підтримала Київська міська рада. Про це повідомляє «Главком» з посилання на офіційний портал Києва.

На першому етапі рух зупинятимуть у центральній частині столиці. Йдеться про Європейську площу, Хрещатик, вулицю Басейну, Бессарабський проїзд, Велику Васильківську, площу Українських Героїв, вулиці Євгена Чикаленка, Володимирську та Прорізну, а також бульвар Тараса Шевченка.

На тих ділянках, де це технічно можливо, світлофори на час хвилини мовчання перемикатимуть у режим «всім червоний».

Через міську систему оповіщення одночасно транслюватимуть голосове повідомлення та відлік часу до завершення хвилини мовчання. Під час повітряної тривоги рух транспорту на 60 секунд зупиняти не будуть.

Згодом такий режим планують поширити й на інші вулиці та території Києва. Це робитимуть поступово, залежно від технічної готовності світлофорних об'єктів. Про дату, з якої рух у центрі столиці почнуть зупиняти, міська влада повідомить окремо.

Нагадаємо, у січні 2025 року Київрада затвердила перелік заходів для проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Тоді установам, закладам та організаціям рекомендували за можливості призупиняти роботу о 09:00. Водночас про обов'язкову зупинку транспорту не йшлося.

Згодом депутатка Київради Вікторія Муха пояснювала, чому столиця не може повністю зупиняти рух під час хвилини мовчання. За її словами, через масштаби Києва реалізувати таку практику складніше, ніж в інших містах.

Зокрема, на той момент патрульна поліція не підтвердила можливості забезпечити зупинку руху навіть у центрі столиці. Муха також звертала увагу на питання безпеки: о 09:00 транспорт може перебувати, наприклад, на мостах, де зупинятися заборонено.

 

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Теги: хвилина мовчання Київ Київрада транспорт Хрещатик

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