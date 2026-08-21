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Вогнеборці загасили пожежу в Голосіївському районі, спричинену повторним обстрілом Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вогнеборці загасили пожежу в Голосіївському районі, спричинену повторним обстрілом Києва
Пожежа охопила 400 кв. м площі
фото: ДСНС Києва/Facebook

Внаслідок цього інциденту постраждала одна людина

Ввечері 20 серпня російські війська втретє за добу завдали удару по столиці. Внаслідок чергової атаки у Голосіївському районі спалахнула складська будівля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Пожежу, що охопила площу 400 кв. м, вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати о 00:07 вже 21 серпня. За попередніми даними, внаслідок цього інциденту постраждала одна людина.

Пожежа у Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки
Пожежа у Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки
фото: ДСНС України

Загалом, за даними рятувальників, серія ворожих ударів по Києву, яка розпочалася з ночі проти 20 серпня, забрала життя 16 людей. Ще 42 мешканці зазнали травм та поранень, а 12 осіб вдалося врятувати з-під завалів і з небезпечних зон.

Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби. 

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 13 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв далекобійну відповідь Росії на масований удар по українській столиці.  Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.

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Теги: Київ обстріл пожежа ДСНС

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