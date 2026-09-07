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Київ: у «Єві» та «Аврорі» спорожніли полиці з товарами для жінок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ: у «Єві» та «Аврорі» спорожніли полиці з товарами для жінок (фото)
Спорожнілі полиці в «Аврорі» та «Єві»
фото: glavcom.ua

Ритейлери намагаються оперативно відновлювати постачання

У торговельних точках популярних мереж «Єва» та «Аврора» в Оболонському районі Києва зафіксовано помітне зменшення асортименту повсякденних товарів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, у магазині мережі «Єва» на Оболоні зі стелажів практично зникли жіночі гігієнічні прокладки, а також майже повністю спорожніла полиця з урологічними засобами.

Вибір жіночих гігієнічних прокладок у одному з магазинів мережі «Єва» в Оболонському районі столиці
Вибір жіночих гігієнічних прокладок у одному з магазинів мережі «Єва» в Оболонському районі столиці
фото: glavcom.ua

Схожу картину кореспондент зафіксував і у розташованому поруч магазині «Аврора», де секція із засобами особистої гігієни має аналогічний вигляд.

Вибір жіночих гігієнічних прокладок у одному з магазинів мережі «Аврора» в Оболонському районі столиці
Вибір жіночих гігієнічних прокладок у одному з магазинів мережі «Аврора» в Оболонському районі столиці
фото: glavcom.ua

Також в «Єві» мало рідких засобів для прання, туалетного паперу та дитячих підгузків. Напівпорожніми залишаються й полиці з пакетами для сміття та губками для посуду.

Майже порожні полиці з пральними засобами у магазині мережі «Єва»
Майже порожні полиці з пральними засобами у магазині мережі «Єва»
фото: glavcom.ua

У магазині «Аврора» покупці теж бачать браки пральних засобів та побутової хімії.

Порожні полиці з пральними засобами у магазині мережі «Аврора»
Порожні полиці з пральними засобами у магазині мережі «Аврора»
фото: glavcom.ua
Майже порожні полиці в «Аврорі»
Майже порожні полиці в «Аврорі»
фото: glavcom.ua
Засоби для миття посуду та прибирання в «Аврорі»
Засоби для миття посуду та прибирання в «Аврорі»
фото: glavcom.ua
Порожні полиці в «Аврорі»
Порожні полиці в «Аврорі»
фото: glavcom.ua
Полиці з продуктами харчування в «Аврорі» теж порожні
Полиці з продуктами харчування в «Аврорі» теж порожні
фото: glavcom.ua

Ритейлери намагаються оперативно відновлювати постачання. Як зазначила у розмові з кореспондентом працівниця «Єви», товар із нової партії магазин уже отримав, і зараз працівники виставляють його на полиці.

Тимчасовий дефіцит тих чи інших товарів постійно спостерігається в магазинах столиці після ворожих атак. Як повідомлялося, протягом серпня та перших чисел вересня 2026 року Росія перейшла до цілеспрямованого нищення цивільних логістичних та складських комплексів на Київщині. Окупанти масовано застосовують хвилі безпілотників, крилатих і балістичних ракет, атакуючи інфраструктуру найбільших ритейлерів.

Через логістичні збої торговельні мережі вимушені вводити тимчасові заходи. Зокрема, у магазинах «Ашан» з'явилися ліміти на продаж продуктів. Згідно з оголошеннями у торговельних залах, консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 шт. або 6 кг вагового товару в один чек, а яйця – до шести десятків.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук сказав, що нещодавні російські удари по складах торговельних мереж можуть локально вплинути на розподіл покупців між великими супермаркетами, невеликими магазинами та продовольчими ринками.

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Теги: Київ магазин

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