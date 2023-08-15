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Роками шпигували на користь РФ: У Британії затримано троє громадян Болгарії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Роками шпигували на користь РФ: У Британії затримано троє громадян Болгарії
Агенти РФ працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном
фото: bbc.com

Троє громадян Болгарії жили у Великій Британії протягом багатьох років і працювали на різних посадах

Британські правоохоронні органи затримали та висунули звинувачення проти трьох громадян Болгарії, які виявилися шпигунами на службі російської розвідки. Про це повідомляє BBC.

Обвинувачені були затримані наприкінці лютого цього року, перебувають під вартою. За словами правоохоронців, їх діяльність була спрямована на збирання інформації на користь російських спецслужб. Зокрема, їх звинувачують у створенні та поширенні підроблених документів, серед яких паспорти та посвідчення особи для ряду європейських країн (Великобританію, Болгарію, Францію, Італію, Іспанію, Хорватію, Словенію, Грецію та Чехію).

Антитерористичні детективи столичної поліції заарештували злочинців відповідно до Закону про державну таємницю.

Вони активно працювали на різних робочих посадах і проживали у власних будинках на околицях міста.

Руссев має історію ведення бізнесу в Росії. Він переїхав до Великої Британії у 2009 році та три роки працював у технічному відділі у сфері фінансових послуг. У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов’язаним із розвідкою сигналів, що передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Він стверджує, що колись був радником болгарського міністерства енергетики.

Джамбазов називає себе водієм для лікарень, а Іванова описує себе у своєму онлайн-профілі на LinkedIn, як лаборантку приватного медичного бізнесу. У Харроу колишні сусіди описували пана Джамбазова та пані Іванову як пару. Подружжя, яке переїхало до Великої Британії близько десяти років тому, керувало громадською організацією, що надавала послуги болгарам, зокрема, знайомила їх із «культурою і нормами британського суспільства».

Вони також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном.

Нагадаємо, у Словенії росіянин намагався сфотографувати техніку та майно на аеродромі збройних сил країни у місті Церклє-об-Кркі. Його затримала поліція.

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Теги: Європа шпигун Велика Британія поліція послуги майно перехоплення

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