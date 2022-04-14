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    Київський метрополітен відновлює рух на синій та зеленій лініях

    Без зупинки поїзди прослідують станції: &laquo;Майдан Незалежності&raquo; та &laquo;Кловська&raquo; - Київський метрополітен відновлює рух на синій та зеленій лініях
    Без зупинки поїзди прослідують станції: «Майдан Незалежності» та «Кловська»
    фото з відкритих джерел

    Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00

    Київський метрополітен з 15 квітня відновить рух обома коліями на синій та зеленій лініях. Про це повідомляє КМДА в Телеграмі.

    «У столичному метро поїзди завтра відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин. На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями «Академмістечко» та «Шулявська», однією – між станціями «Шулявська» та «Театральна»», – йдеться у повідомленні.

    Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

    Рух поїздів буде здійснюватися:

    • червона лінія: від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»
    • синя лінія: від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки»
    • зелена лінія: від станції метро «Сирець» до станції «Червоний хутір».

    Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота»-«Театральна»; «Площа Льва Толстого»-«Палац спорту».

    Без зупинки поїзди прослідують станції: «Майдан Незалежності» та «Кловська».

    Нагадаємо, київський метрополітен змінить назви п'яти станцій: «Площа Льва Толстого»;

    «Берестейська»;«Мінська»;«Героїв Дніпра»;«Дружби народів».

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    Теги: росія окупанти Київ громадський транспорт метро війна Україна окупація #stoprussia
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    Київський метрополітен відновлює рух на синій та зеленій лініях