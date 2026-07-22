Атака на Київ 2 липня: екологи виявили нові витоки нафти в озеро Кирилівське

Витік нафтопродуктів у Кирилівське озеро стався через пошкодження промислового об’єкта під час обстрілу в ніч з 1 на 2 липня

Озеро по всій ширині перекрили 200-метровими боновими загородженнями, аби зупинити нафту

У Києві екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів у струмок Сирець та озеро Кирилівське. Водні об’єкти зазнали масштабного забруднення внаслідок ракетно-дронової атаки РФ на столицю на початку липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну екологічну інспекцію Столичного округу.

За даними інспекції, витік нафтопродуктів стався через пошкодження промислового об’єкта під час обстрілу в ніч з 1 на 2 липня. Під час чергового обстеження території разом із фахівцями КП «Плесо» екологи виявили нові виливи палива у водойми та забруднення прибережної захисної смуги озера Кирилівське.

Аби стримати нафтову пляму, озеро перекрили 200-метровими бонами фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Аби стримати нафтову пляму, озеро перекрили 200-метровими бонами. У місці найбільшого витоку берег просочився нафтою на глибину 20 см — там забруднено 1323 кв. м прибережної смуги. Також екологи виявили додаткові дрібні осередки плями вздовж берега, які охоплюють ще понад 5100 кв. м. З усіх цих ділянок вже відібрали проби ґрунту.

За нацпереліком відходів, просочений нафтою ґрунт віднесли до категорії небезпечних відходів, що містять оливи та нафтопродукти.

Зараз на місці працюють співробітники КП «Плесо», які очищають від нафтопродуктів берегову лінію та водну рослинність. Екологи вже відібрали проби води й ґрунту – після лаборатоних досліджень вони розрахують розмір шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії.

Екологи відібрали проби води й ґрунту з забрудненого озера фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Нафтові плями на поверхні озера фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

За фактом забруднення водойм правоохоронці відкрили кримінальне провадження фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

За фактом забруднення водойм правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 236 Кримінального кодексу України (порушення правил екологічної безпеки). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

До слова, російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі.