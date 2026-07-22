Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ 2 липня: екологи виявили нові витоки нафти в озеро Кирилівське

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ 2 липня: екологи виявили нові витоки нафти в озеро Кирилівське
Витік нафтопродуктів у Кирилівське озеро стався через пошкодження промислового об’єкта під час обстрілу в ніч з 1 на 2 липня
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Озеро по всій ширині перекрили 200-метровими боновими загородженнями, аби зупинити нафту

У Києві екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів у струмок Сирець та озеро Кирилівське. Водні об’єкти зазнали масштабного забруднення внаслідок ракетно-дронової атаки РФ на столицю на початку липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну екологічну інспекцію Столичного округу. 

За даними інспекції, витік нафтопродуктів стався через пошкодження промислового об’єкта під час обстрілу в ніч з 1 на 2 липня. Під час чергового обстеження території разом із фахівцями КП «Плесо» екологи виявили нові виливи палива у водойми та забруднення прибережної захисної смуги озера Кирилівське. 

Аби стримати нафтову пляму, озеро перекрили 200-метровими бонами
Аби стримати нафтову пляму, озеро перекрили 200-метровими бонами
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Аби стримати нафтову пляму, озеро перекрили 200-метровими бонами. У місці найбільшого витоку берег просочився нафтою на глибину 20 см — там забруднено 1323 кв. м прибережної смуги. Також екологи виявили додаткові дрібні осередки плями вздовж берега, які охоплюють ще понад 5100 кв. м. З усіх цих ділянок вже відібрали проби ґрунту. 

За нацпереліком відходів, просочений нафтою ґрунт віднесли до категорії небезпечних відходів, що містять оливи та нафтопродукти.

Зараз на місці працюють співробітники КП «Плесо», які очищають від нафтопродуктів берегову лінію та водну рослинність. Екологи вже відібрали проби води й ґрунту – після лаборатоних досліджень вони розрахують розмір шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії.

Екологи відібрали проби води й ґрунту з забрудненого озера
Екологи відібрали проби води й ґрунту з забрудненого озера
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу
Нафтові плями на поверхні озера
Нафтові плями на поверхні озера
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу
За фактом забруднення водойм правоохоронці відкрили кримінальне провадження
За фактом забруднення водойм правоохоронці відкрили кримінальне провадження
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

За фактом забруднення водойм правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 236 Кримінального кодексу України (порушення правил екологічної безпеки). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

До слова, російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі.  

Читайте також:

Теги: нафтопродукти екологія Київ водойма інспекція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цієї ночі заправки у Києві не працюватимуть
WOG закриває заправки у Києві та області на ніч через загрозу масованого обстрілу
1 липня, 23:10
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів пошкодженою ділянкою на Київщині
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів на Київщині після обстрілу
6 липня, 16:06
Жителів Києва просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух Північним мостом буде обмежено до 6 липня (схема)
1 липня, 17:34
За незаконне добування раків передбачено покарання
В Україні відкрито сезон вилову раків: які правила потрібно знати
1 липня, 10:29
У ніч на 2 липня ракета впала біля будинку на Нивках
Ракетний удар по столиці: наслідки на Нивках (фото)
2 липня, 09:17
У Києві перевірили понад 600 укриттів: десятки виявилися з порушеннями
Де ховатися киянам? Кличко анонсував велике будівництво сховищ і аудит чиновників
10 липня, 10:52
У Києві повітряна тривога тривала 17 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 17 хвилин
14 липня, 15:30
Нічна атака РФ на Київ забрала життя людини, ще семеро постраждали
Нічна атака РФ на Київ забрала життя людини, ще 16 поранені (оновлено)
19 липня, 09:30
За словами місцевих жителів, молодики вирвали майже усі квіти
На озері Тельбін у Києві молодики вирвали водяні лілії та потрапили на відео
Вчора, 13:06

Новини

Удвічі більше жертв: рятувальники назвали кількість потонулих у Києві з початку року
Удвічі більше жертв: рятувальники назвали кількість потонулих у Києві з початку року
Атака на Київ 2 липня: екологи виявили нові витоки нафти в озеро Кирилівське
Атака на Київ 2 липня: екологи виявили нові витоки нафти в озеро Кирилівське
У Києві запрацював 5G: де доступна мережа та як підключитися
У Києві запрацював 5G: де доступна мережа та як підключитися
Бур'яни вище голови. Київ зіткнувся з новою проблемою (фото)
Бур'яни вище голови. Київ зіткнувся з новою проблемою (фото)
Під салон G×Bar у Києві невідомі підкинули відрізані голови та нутрощі свиней: реакція поліції
Під салон G×Bar у Києві невідомі підкинули відрізані голови та нутрощі свиней: реакція поліції
Зниклу під час прогулянки у Києві семирічну дитину розшукав службовий собака
Зниклу під час прогулянки у Києві семирічну дитину розшукав службовий собака

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
89K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
80K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua