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Кінець пандемії? Глава столичної медицини звернулася до киян з важливим проханням

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кінець пандемії? Глава столичної медицини звернулася до киян з важливим проханням
Сьогодні вакцинація є єдиним ефективним засобом захисту від інфекційних хвороб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Валентина Гінзбург нагадує: Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень кожна дитина до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій

Через війну українці живуть в умовах активної міграції, а це завжди є фактором ризику спалахів вакцинокерованих інфекційних хвороб. В інтерв'ю «Главкому» керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург звернулася до киян та розповіла про важливість вакцинації.

«Сьогодні вакцинація – єдиний ефективний засіб захисту від інфекційних хвороб. Це доказова медицина. Твердження лікарів всього світу, обґрунтовані науковими дослідженнями та багаторічним досвідом. І протилежна думка, з якою б аргументацією її не просували противники вакцинації, як мінімум, небезпечна», – наголосила Гінзбург.

Вплинути на розвиток хвороб може і постійний стрес, що ослаблює захисні сили організму.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень кожна дитина в Україні до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та гемофільної інфекції типу b. Вакцинації потребують не лише діти. Дорослі також мають щепитися за календарем, адже деякі щеплення вимагають підсилення додатковою дозою у певному віці. Кожне щеплення багатократно знижує ризик захворіти на певне захворювання, ускладнень, інвалідності, а головне – смертельних наслідків.

«До речі, Київ був і залишається лідером за вакцинацією. Дякую лікарям «первинки», які не призупиняли цю важливу роботу навіть під час активних бойових дій під Києвом», – розповіла посадовиця. 

Валентина Гінзбург також наголосила, що під час війни жодні хвороби не зникли – саме тому лікарі наразі активізували роботу, в тому числі і просвітницьку, щодо вакцинації від інфекційних хвороб.

Нагадаємо, що спалаху Валентина Гінзбург також розповіла, що спалаху Covid-19 у столиці зараз немає. Був сплеск у березні, навіть у квітні. Показники доходили до 1,6 тис. пацієнтів за тиждень, десь 250 у стаціонарі. За минулий тиждень зареєстровано десь близько п’ятиста хворих.

До слова, ВООЗ скасувала надзвичайний стан через Covid-19. Жертвами вірусу стали щонайменше 20 млн людей.

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Теги: хвороби вакцинація Валентина Гінзбург

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