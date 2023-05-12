Кличко нагородив відзнаками матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України

У неділю, 14 травня в Україні відзначатимуть День матері

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня матері у столичній мерії нагородив відзнаками Київського міського голови матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України, військовослужбовицю та жінок-волонтерок.

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«У неділю, 14 травня в Україні відзначатимуть День матері. Сьогодні я хочу привітати всіх українських матерів з їх майбутнім святом, – сказав мер столиці. – Шановні жінки, знаю, що немає слів, які могли б заспокоїти ваші серця і зменшити біль втрати. Але хочу, щоб ви знали: ми поважаємо і цінуємо вашу мужність і силу духу. Ваші сини та чоловіки – справжні Герої, які віддали своє життя за нашу країну, за її свободу і незалежність», – сказав Кличко.

Він подякував жінкам, що вони продовжують справу своїх чоловіків та синів, щодня наближаючи Перемогу України. І зазначив, що матері та дружини загиблих Героїв, а також багато небайдужих жінок організовують благодійні заходи, збирають кошти на потреби ЗСУ, купують тепловізори, квадрокоптери, автівки, автобуси для евакуації. Готують та забезпечують їжею військовослужбовців, тримають культурний, освітній та інформаційний фронт. А також виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки, здають кров, їздять на передову, допомагають людям з прифронтових та деокупованих територій.

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Віталій Кличко вручив матерям і дружинам загиблих Героїв, військовослужбовиці, а також жінкам-волонтеркам, чоловіки яких боронять Україну, 29 відзнак Київського міського голови.