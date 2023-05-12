Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко нагородив відзнаками матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Кличко нагородив відзнаками матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України
Мер подякував жінкам, що вони продовжують справу своїх чоловіків та синів, щодня наближаючи Перемогу України
фото: КМДА

У неділю, 14 травня в Україні відзначатимуть День матері

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня матері у столичній мерії нагородив відзнаками Київського міського голови матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України, військовослужбовицю та жінок-волонтерок.

«У неділю, 14 травня в Україні відзначатимуть День матері. Сьогодні я хочу привітати всіх українських матерів з їх майбутнім святом, – сказав мер столиці. – Шановні жінки, знаю, що немає слів, які могли б заспокоїти ваші серця і зменшити біль втрати. Але хочу, щоб ви знали: ми поважаємо і цінуємо вашу мужність і силу духу. Ваші сини та чоловіки – справжні Герої, які віддали своє життя за нашу країну, за її свободу і незалежність», – сказав Кличко.

Він подякував жінкам, що вони продовжують справу своїх чоловіків та синів, щодня наближаючи Перемогу України. І зазначив, що матері та дружини загиблих Героїв, а також багато небайдужих жінок організовують благодійні заходи, збирають кошти на потреби ЗСУ, купують тепловізори, квадрокоптери, автівки, автобуси для евакуації. Готують та забезпечують їжею військовослужбовців, тримають культурний, освітній та інформаційний фронт. А також виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки, здають кров, їздять на передову, допомагають людям з прифронтових та деокупованих територій.

Віталій Кличко вручив матерям і дружинам загиблих Героїв, військовослужбовиці, а також жінкам-волонтеркам, чоловіки яких боронять Україну, 29 відзнак Київського міського голови.

Теги: Віталій Кличко незалежність фронт втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людство досі не навчилось жити у мирі
На що перетворюється сучасна війна. Десять фактів
Сьогодні, 10:21
Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
8 травня, 08:06
Мером Брюсселя Філіп Клоз та очільник столиці Віталій Кличко
До Києва приїхав мер Брюсселя із подарунками (фото)
4 травня, 12:01
Президент Чехії провів в Україні два дні
Президент Чехії написав послання на техніці ЗСУ
29 квiтня, 20:49
Не забудьте добрим словом пом’янути полеглих українців, кого ви особисто не знали, але хто своє життя поклав за нашу незалежність
Поминальні дні. Що треба зробити кожному
25 квiтня, 10:49
Олег Барна проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
19 квiтня, 00:03
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
18 квiтня, 11:03
Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви
Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви
13 квiтня, 15:05
Раніше американські чиновники оцінювали втрати Росії приблизно в 200 тис. солдатів
Витік секретних даних про втрати росіян: міноборони Росії та ФСБ з’ясовують стосунки
13 квiтня, 11:56

Новини

Кличко нагородив відзнаками матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України
Кличко нагородив відзнаками матерів і дружин загиблих Героїв-захисників України
У Києві може з'явитися декілька нових вулиць: список
У Києві може з'явитися декілька нових вулиць: список
Столична влада анонсувала важливі зміни у роботі метро
Столична влада анонсувала важливі зміни у роботі метро
Жертви агресії РФ: поліція передала провадження про злочини проти журналістів
Жертви агресії РФ: поліція передала провадження про злочини проти журналістів
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Київський метрополітен раптово зачинив одну зі станцій: причина (оновлено)
Київський метрополітен раптово зачинив одну зі станцій: причина (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
35K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
14K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
12K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12K
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
12K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту