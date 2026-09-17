«Київ Цифровий» розпочав повернення коштів за невикористані поїздки

Кошти почали надходити на транспортні картки поступово, а в КМДА назвали термін завершення перерахунку

Киянам поступово повертають кошти за невикористані поїздки у громадському транспорті, придбані за старими тарифами. Усі суми мають відобразитися на транспортних картках у застосунку «Київ Цифровий» орієнтовно до 20 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

У міській адміністрації наголосили, що повернення коштів відбувається поетапно. Саме тому зараз у частини користувачів може відображатися лише частина суми, яка підлягає поверненню. У КМДА закликали пасажирів зачекати, адже решта коштів має надійти найближчим часом.

Окремо в адміністрації пояснили ситуацію для тих, хто поповнював транспортну картку кілька разів. У такому випадку повернення також може відбуватися частинами.

Наприклад, якщо транспортну картку поповнювали тричі, сума за кожне окреме поповнення може відобразитися в застосунку окремо.

Нагадаємо, з 15 вересня у Києві більше не можна скористатися поїздками у громадському транспорті, придбаними до підвищення тарифів. Водночас їхня вартість не згорає – кошти мають автоматично перерахувати на електронний гаманець транспортної картки в застосунку «Київ Цифровий».

Як пояснювали у команді застосунку, якщо пасажир до 14 вересня включно не використав придбані за старими тарифами поїздки, їхню вартість мали протягом тижня зарахувати до розділу «Мій Гаманець». Наприклад, за 10 невикористаних поїздок вартістю 6,5 грн кожна користувач має отримати 65 грн.

Водночас у перший день перерахунку, 15 вересня, користувачі почали скаржитися на збій у роботі транспортних карток у «Київ Цифровий». Відповідний розділ застосунку був недоступний, через що виникли проблеми з придбанням поїздок та оплатою проїзду коштами з електронного гаманця.

З 15 липня у Києві діють нові тарифи на громадський транспорт. Разова поїздка у метро, трамваях і тролейбусах коштує 30 грн. Для пасажирів, які купують кілька поїздок одночасно, передбачені знижки: вартість однієї поїздки зменшується залежно від кількості придбаних поїздок.