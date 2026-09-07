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Як працюватиме метро під час повітряних тривог різного рівня: роз’яснення Кличка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як працюватиме метро під час повітряних тривог різного рівня: роз’яснення Кличка
Сирецько-Печерська (зелена) лінія метро працюватиме без обмежень під час «жовтого» рівня загрози
фото: КМДА

Наземний громадський транспорт столиці курсуватиме без обмежень

У столиці визначили порядок руху поїздів метрополітену та перевезення пасажирів відкритими ділянками під час «жовтого» та «червоного» рівнів загрози. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком»

За «жовтого» рівня загрози:

  • Сирецько-Печерська (зелена) лінія метро працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи сполучення між лівим та правим берегами столиці.

За «червоного» рівня загрози:

  • Зелена гілка: рух поїздів здійснюватиметься на двох окремих ділянках – між станціями «Сирець» – «Видубичі» та «Славутич» – «Червоний хутір».
  • Червона гілка (Святошинсько-Броварська): працюватиме в обмеженому режимі лише підземною ділянкою – від станції «Академмістечко» до «Арсенальної».

Наземний громадський транспорт столиці курсуватиме без обмежень.

За словами Кличка, зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня. Наразі місто здійснює необхідні організаційні заходи для впровадження ухвалених рішень.

Мер також нагадав, що для зручності пасажирів у місті вже організовано додатковий автобусний маршрут, який дублює червону гілку метрополітену. Він курсує постійно за напрямком: від станції метро «Палац спорту» через «Арсенальну» до станції метро «Лісова».

Нагадаємо, у столиці скорочують тривалість комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва згідно з постановою уряду та ініціативами міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації. Оновлена комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Зміни набудуть чинності з 00:00 10 вересня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо роботи бізнесу, транспорту, інфраструктури та громад під час різних рівнів повітряної загрози. Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень застосовуватиметься під час атаки дронів, червоний – у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.

Теги: Віталій Кличко Київ метро тривога

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