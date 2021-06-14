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    Коронавірус у Києві: за добу менше сотні нових хворих

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    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві&nbsp; - Коронавірус у Києві: за добу менше сотні нових хворих
    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві 
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли чотири людини

    За минулу добу, 13 червня, у Києві коронавірус виявлено у 89 людей. Це на 25 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 12 червня було 114 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 210938 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 196874 особи (за добу 13 червня 1785)
    • померли 5156 особи (за добу 4)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126703 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 30 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 70 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 121855 осіб (за добу 13 червня 57)
    • померли 2720 людей (за добу 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2223978 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 червня зафіксовано 420 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

    Нагадаємо, за добу 12 червня в Києві виявили 114 хворих на коронавірус, померли 5 людей.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Протягом суботи, 12 червня, у центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі щеплення отримали 3014 киян.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Коронавірус у Києві: за добу менше сотні нових хворих