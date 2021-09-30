Коронавірус збирає жертви: у Києві та області зростає кількість смертей
Минулої доби в Києві та столичній області від ускладнень коронавірусу померли 19 осіб
За минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 563 осіб. Це на 20 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 28 вересня було зафіксовано 583 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 234 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 221 тис. осіб (за добу 29 вересня – 308)
- померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 8)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 134 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 291 хворого.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 29 вересня – 118)
- померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 11).
За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
29 вересня в Україні медики зафіксували 11 757 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.
Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.