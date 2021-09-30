Коронавірус збирає жертви: у Києві та області зростає кількість смертей

Щодоби до лікарень столиці госпіталізують хворих на коронавірус або з підозрою на недугу

Минулої доби в Києві та столичній області від ускладнень коронавірусу померли 19 осіб

За минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 563 осіб. Це на 20 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 28 вересня було зафіксовано 583 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 234 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 221 тис. осіб (за добу 29 вересня – 308)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 8)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 134 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 291 хворого.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 29 вересня – 118)

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 11).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

29 вересня в Україні медики зафіксували 11 757 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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