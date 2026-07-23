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«Що ви тут забули?» Каменських приїхала до Києва та нарвалася на хейт

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Настя Каменських приїхала до столиці з-за кордону
фото: Іnstagram/kamenskux

Каменських показалася зі своєю мамою та зірковою хрещеною Аллою Кудлай

Співачка Настя Каменських повернулася до України та показалася у Києві. Артистка поділилася кадрами свого вікенду у столиці, чим обурила українців. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Настя Каменських опублікувала підбірку фото зі столиці, де вона провела час із рідними. На окремих кадрах співачка показалася зі своєю хрещеною, народною артисткою України Аллою Кудлай.

Каменських зустрілася зі своєю мамою Лідією Каменських та народною артисткою Аллою Кудлай
Каменських зустрілася зі своєю мамою Лідією Каменських та народною артисткою Аллою Кудлай
фото: Іnstagram/kamenskux
Настя Каменських зі своєю мамою
Настя Каменських зі своєю мамою
фото: Іnstagram/kamenskux

Також Каменських зустрілася зі своєю мамою, співачкою Лідією Каменських. На інших кадрах можна побачити фото Хрещатика, Батьківщини-матері та світлини самої виконавиці.

«Що ви тут забули?» Каменських приїхала до Києва та нарвалася на хейт фото 1
фото: Іnstagram/kamenskux
Каменських поділилася кадрами свого вікенду у столиці
Каменських поділилася кадрами свого вікенду у столиці
фото: Іnstagram/kamenskux

Однак українці не оцінили повернення зірки до столиці. Тривалий час Настя Каменських мешкає в Іспанії, де розвиває свою кар'єру, випускає пісні іспанською та водночас виконує на концертах в інших країнах свій російськомовний репертуар. Про це й написали артистці у коментарях. Коментатори не зрозуміли, для чого співачка повернулася та висловилися про це:

«Що ви тут забули?» Каменських приїхала до Києва та нарвалася на хейт фото 2
фото: Іnstagram/kamenskux
  • «А що ти при***лась, іспанко? Де «Балаган» (одне з прізвиськ Потапа Олексієнка, – «Главком»)».
«Що ви тут забули?» Каменських приїхала до Києва та нарвалася на хейт фото 3
фото: Іnstagram/kamenskux
  • «А що ви тут забули? Вигнали з Іспанії?».
  • «Ви зникли з українського медіапростору як співачка».
«Що ви тут забули?» Каменських приїхала до Києва та нарвалася на хейт фото 4
фото: Іnstagram/kamenskux
  • «В Іспанії перестали платити гроші? Вирішили навідатися».
  • «Чого приїхали?»
«Що ви тут забули?» Каменських приїхала до Києва та нарвалася на хейт фото 5
фото: Іnstagram/kamenskux
  • «За кордоном добре, але вдома якось тепліше».

Водночас серед коментарів були позитивні відгуки на допис Каменських. Користувачі робили компліменти її мамі та передавали вітання Аллі Кудлай та Лідії Каменських.

  • «Настя і мама красуні».
  • «Гарні».
«Що ви тут забули?» Каменських приїхала до Києва та нарвалася на хейт фото 6
фото: Іnstagram/kamenskux
  • «Ну що за дівчатка».
  • «Красуня».
«Що ви тут забули?» Каменських приїхала до Києва та нарвалася на хейт фото 7
фото: Іnstagram/kamenskux
  • «З приїздом, Настуне».
  • «Лідочці, великий привіт».

Як писав «Главком», народна артистка України Алла Кудлай зустрілася зі своєю похресницею, співачкою Настею Каменських. Алла Кудлай показалася з найкращою подругою, кумою, співачкою Лідією Каменських. На фото вони позували, обіймаючи одна одну. Поруч із подругами стояла Настя Каменських, яка робила селфі, усміхаючись у камеру.

До слова, настя Каменських неодноразово потрапляла у скандали через виконання своїх пісень за кордоном російською мовою. Один зі подібних виступів став для Каменських крапкою у її співпраці з ювелірним брендом «Золотий Вік». Бренд достроково припинив співпрацю з Каменських після її заяв про те, що мова не має значення та виконання пісень російською мовою. 

Також повідомлялося, після гучної заяви про розлучення Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги. Вони повідомили про неочікуване возз’єднання легендарного дуету «Потап і Настя».Артисти опублікували спільне відео російською мовою в Instagram і заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.

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Теги: фото Київ скандал співачка хейт Настя Каменских

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