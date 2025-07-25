В Україну повернуто рідкісний стародрук із підписом митрополита Шептицького

Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни

Співробітники Служби зовнішньої розвідки поверн

Стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України фото: Служба зовнішньої розвідки

Повідомляється, що на одному з маргінесів книги збережено напис: «Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів», далі йде підпис: «Андрей Шептицький».

Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни фото: Служба зовнішньої розвідки

«Напис засвідчує, що книга використовувалась під час канонічної візитації у селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит», додали у розвідці.

Підпис митрополита Шептицького фото: Служба зовнішньої розвідки

«Згідно з переказами місцевої громади, «Требник» був втрачений під час Другої світової війни, коли храм пограбували, а частина церковного архіву була знищена або розпорошена. Доля стародруку з маргіналією А. Шептицького тривалий час залишалась невідомою», – йдеться у повідомленні.

Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни фото: Служба зовнішньої розвідки

Силами та засобами Служби зовнішньої розвідки України було проведено довготривалу багатоходову операцію для повернення виняткової історико-релігійної цінності до нашої держави. Наразі стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни. «Требник» – не лише пам’ятка друкарського та богослужбового мистецтва, але й свідчення особистої присутності Шептицького в житті конкретної парафії.

Андрей Шептицький (1865–1944) – український церковний діяч, митрополит Української греко-католицької церкви (1901–1944). Відомий як духовний лідер, меценат і просвітник. Підтримував освіту, культуру та соціальне служіння. Під час Другої світової війни допомагав переслідуваним, зокрема рятував євреїв. Був активним борцем за єдність українського народу та розвиток церкви. Андрей Шептицький помер 1 листопада 1944 року у Львові. На той час місто вже було зайняте радянськими військами. Перед смертю він закликав вірян залишатися вірними вірі та церкві, попри складні політичні обставини. Його наступником став Йосип Сліпий. Похований у крипті собору Святого Юра у Львові. Радянська влада після його смерті почала активне переслідування Української греко-католицької церкви, що зрештою призвело до її заборони в 1946 році.

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