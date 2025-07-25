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В Україну повернуто рідкісний стародрук із підписом митрополита Шептицького

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В Україну повернуто рідкісний стародрук із підписом митрополита Шептицького
Стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України
фото: Служба зовнішньої розвідки

Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни

Співробітники Служби зовнішньої розвідки поверн

Стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України
Стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України
фото: Служба зовнішньої розвідки

 

Повідомляється, що на одному з маргінесів книги збережено напис: «Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів», далі йде підпис: «Андрей Шептицький».

Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни
Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни
фото: Служба зовнішньої розвідки

«Напис засвідчує, що книга використовувалась під час канонічної візитації у селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит», додали у розвідці.

Підпис митрополита Шептицького
Підпис митрополита Шептицького
фото: Служба зовнішньої розвідки

«Згідно з переказами місцевої громади, «Требник» був втрачений під час Другої світової війни, коли храм пограбували, а частина церковного архіву була знищена або розпорошена. Доля стародруку з маргіналією А. Шептицького тривалий час залишалась невідомою», – йдеться у повідомленні.

Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни
Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни
фото: Служба зовнішньої розвідки

Силами та засобами Служби зовнішньої розвідки України було проведено довготривалу багатоходову операцію для повернення виняткової історико-релігійної цінності до нашої держави. Наразі стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни. «Требник» – не лише пам’ятка друкарського та богослужбового мистецтва, але й свідчення особистої присутності Шептицького в житті конкретної парафії.  

Андрей Шептицький (1865–1944) – український церковний діяч, митрополит Української греко-католицької церкви (1901–1944). Відомий як духовний лідер, меценат і просвітник. Підтримував освіту, культуру та соціальне служіння. Під час Другої світової війни допомагав переслідуваним, зокрема рятував євреїв. Був активним борцем за єдність українського народу та розвиток церкви.

Андрей Шептицький помер 1 листопада 1944 року у Львові. На той час місто вже було зайняте радянськими військами. Перед смертю він закликав вірян залишатися вірними вірі та церкві, попри складні політичні обставини. Його наступником став Йосип Сліпий.

Похований у крипті собору Святого Юра у Львові. Радянська влада після його смерті почала активне переслідування Української греко-католицької церкви, що зрештою призвело до її заборони в 1946 році.

Нагадаємо, викрадені з українських музеїв та археологічних пам'яток експонати та артефакти вже почали з'являтися на міжнародному чорному ринку.

Раніше з Донеччини до Дніпра були евакуйовані важливі кам’яні пам’ятки: нижня частина половецької статуї XII століття та гарман, що датується XIX – початком XX століття.

Як повідомлялося, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення київські митники вилучили з посилки, яка прямувала до США, три археологічні артефакти з шостого тисячоліття до нашої ери.

До слова, до Львова повернули крісло митрополита Андрея Шептицького, яке в 1980-х роках викрали священники РПЦ.  

Теги: книги время

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