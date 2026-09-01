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Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 1 вересня 2026 року

У російському Тольятті пролунала серія потужних вибухів, РФ атакувала Київ та область: у Борисполі є загиблий, поранено вісім людей, серед них – дитина, країна-терорист вдарила БпЛА по підприємству в Новгород-Сіверському.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 вересня.

Удар по Києві та Київщині

Пошкоджений житловий будинок після російського удару на Київщині
Пошкоджений житловий будинок після російського удару на Київщині
фото: соціальні мережі

Вночі 1 вересня російські терористи атакуюють Київ ракетами. Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у напрямку столиці, зокрема у бік Воронькова, а також про ракету на півдні Київщини. Одразу після застережень у Києві пролунала низка вибухів.

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Борисполі ворожі удари пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок. На парковці поруч із будівлею спалахнули автомобілі, пожежу вже ліквідували. З будинку евакуювали 48 мешканців. За попередніми даними, поранення отримали 8 осіб, серед яких є дитина. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Крім того, у Борисполі зазнало руйнувань місцеве підприємство. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала травми.

Атака на Чернігівщину

Новгород-Сіверський опинився під атакою БпЛА
Новгород-Сіверський опинився під атакою БпЛА
фото з відкритих джерел

У ніч проти 1 вересня російські війська атакували безпілотниками Новгород-Сіверський у Чернігівській області. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

За його словами, 31 серпня у проміжку з 23:45 до 23:55 зафіксовано щонайменше шість ударів ворожих БпЛА по території одного з місцевих підприємств.

Вибухи у Росії

Пожежа у Тольятті
Пожежа у Тольятті
скріншот з відео

Вночі 1 вересня у російському Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів. 

Після вибухів у Тольятті виникла масштабна пожежа. Місто має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу та окупаційних військ через потужний хімічний кластер, заводи з виробництва безпілотників, автомобільну промисловість і військові бази.

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Теги: росія Київ Київщина Чернігівщина вибух ракетна атака

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