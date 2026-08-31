Як навчатимуться школярі в Києві: влада розробляє різні моделі

Рішення можуть бути тимчасовими і змінюватися залежно від дроново-ракетної загрози

У Києві опрацьовані різні формати можливої організації навчального процесу. Перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі, водночас заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хвилин. Це майже чотири уроки із шести за звичайним розкладом. Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше», – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Повідомляється, що зараз у місті визначили різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну.

У столиці планується кілька сценаріїв, аби кожен заклад міг діяти відповідно до конкретної ситуації та власних ресурсів. Рішення можуть бути тимчасовими і змінюватися залежно від дроново-ракетної загрози, утім найперше – в інтересах безпеки дітей та працівників.

У Департаменті освіти і науки КМДА додали, що батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання – у межах тих моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічний колектив.

«Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо, – організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів, у разі потреби, зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн. Утім це лише один із можливих форматів. Кожна школа визначатиме оптимальну модель, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації», – пояснила директорка Департаменту Олена Фіданян.

Водночас кожен заклад освіти вже не перший рік має чіткий індивідуальний алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації, підтриманий і затверджений педагогічною радою. Це стосується не лише повітряних тривог, а й інших можливих загроз, зокрема повідомлень про замінування. Минулого вересня такі повідомлення надходили до київських закладів освіти фактично щодня.

Влада просить батьків напередодні 1 вересня разом із дітьми проговорити прості, утім важливі речі – як вони діятимуть у разі тривоги, де перебуватимуть в укритті, що робитимуть, якщо небезпека застала їх дорогою до школи.

Нагадаємо, освітня омбудсманка Надія Лещик закликала керівників закладів освіти відмовитися від проведення масових урочистостей на початку навчального року. Освітня омбудсманка наголосила, що під час повномасштабної війни проведення масових заходів у школах потребує особливої уваги до питань безпеки.