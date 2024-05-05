«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці

Найбільше коментарів під дописом Залужного було про те, як українці сумують за генералом

Залужний попри зміну професії військового на дипломата, продовжує тренуватися

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував допис про влучний постріл з пістолета. Так як це перша публікація генерала за майже три місяці – користувачі засипали Залужного компліментами.

На світлині, яку він виклав на Facebook-сторінці, зображено розірвану гільзу від пістолетного патрона.

«25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях», – підписав Залужний фото.

За шість годин світлина у набрала більше 20 тис. уподобайок і отримала безліч коментарів. Люди у захваті від навичок ексголовнокомандувача.

скрін: facebook / Валерій Залужний

Також деякі корустувачі помітили символізм та натяк у такому дописі. Водночас, пояснювати свої здогадки не наважилися.

скрін: facebook / Валерій Залужний

скрін: facebook / Валерій Залужний

Адвокат в сфері кримінального права, викладач у НАУ та керуючий адвокатським об`єднанням Сергій Лапутько припустив, що гільзи було плотно поставлено одна до одної, тож і влучити було «не сильно важко». Залужний відповів, що гильза у якості мішені була одна, як його і «вчив друже», тобто, сам Лапутько.

скрін: facebook / Валерій Залужний

Колишній нардеп Борислав Береза поцікавився, «що про це думає наш термінатор», тобто чинний головнокомандувач ЗСУ. Його коментар зібрав багато уподобайок, але залишився без відповіді Залужного.

скрін: facebook / Валерій Залужний

Проте найбільше коментарів було про те, як українці сумують за генералом.

скрін: facebook / Валерій Залужний

скрін: facebook / Валерій Залужний

Glock 17, який Залужний обрав для тренування – австрійський пістолет, розроблений фірмою Glock для потреб армії. Проте завдяки бойовим якостям і надійності ця зброя набула поширення і як цивільна зброя самооборони. Фірма Glock випускає модифікації цього пістолета в різних варіантах під різні патрони.

Нагадаємо, у квітні ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні.