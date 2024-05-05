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«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці
Найбільше коментарів під дописом Залужного було про те, як українці сумують за генералом
фото з відкритих джерел

Залужний попри зміну професії військового на дипломата, продовжує тренуватися

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував допис про влучний постріл з пістолета. Так як це перша публікація генерала за майже три місяці – користувачі засипали Залужного компліментами.

На світлині, яку він виклав на Facebook-сторінці, зображено розірвану гільзу від пістолетного патрона.

«25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях», – підписав Залужний фото.

За шість годин світлина у набрала більше 20 тис. уподобайок і отримала безліч коментарів. Люди у захваті від навичок ексголовнокомандувача.

«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці фото 1
скрін: facebook / Валерій Залужний

Також деякі корустувачі помітили символізм та натяк у такому дописі. Водночас, пояснювати свої здогадки не наважилися.

«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці фото 2
скрін: facebook / Валерій Залужний
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці фото 3
скрін: facebook / Валерій Залужний

Адвокат в сфері кримінального права, викладач у НАУ та керуючий адвокатським об`єднанням Сергій Лапутько припустив, що гільзи було плотно поставлено одна до одної, тож і влучити було «не сильно важко». Залужний відповів, що гильза у якості мішені була одна, як його і «вчив друже», тобто, сам Лапутько.

«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці фото 4
скрін: facebook / Валерій Залужний

Колишній нардеп Борислав Береза поцікавився, «що про це думає наш термінатор», тобто чинний головнокомандувач ЗСУ. Його коментар зібрав багато уподобайок, але залишився без відповіді Залужного.

«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці фото 5
скрін: facebook / Валерій Залужний

Проте найбільше коментарів було про те, як українці сумують за генералом.

«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці фото 6
скрін: facebook / Валерій Залужний
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці фото 7
скрін: facebook / Валерій Залужний

Glock 17, який Залужний обрав для тренування – австрійський пістолет, розроблений фірмою Glock для потреб армії. Проте завдяки бойовим якостям і надійності ця зброя набула поширення і як цивільна зброя самооборони. Фірма Glock випускає модифікації цього пістолета в різних варіантах під різні патрони.

Нагадаємо, у квітні ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав погодження від Великої Британії про те, що він може бути призначений на посаду посла України в Лондоні.

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Теги: Facebook Валерій Залужний порох професії

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