Окупанти знову вдарили по Києву. Уламки впали на бізнес-центр: є загиблий

Уламки БпЛА впали на бізнес-центр у Києві

У Голосіївському районі після падіння уламків БпЛА загорілася будівля, ще двоє людей постраждали

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника на будівлю бізнес-центру загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови Віталія Кличка.

Після падіння уламків БпЛА в приміщенні бізнес-центру виникла пожежа. На місце прибули екстрені служби. За попередніми даними, у будівлі загинула одна людина, ще двоє дістали травми. Рятувальники продовжують обстежувати приміщення та проводити пошукові роботи.

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну. Під ударом опинилися, зокрема, Київ та Київська область.

На Київщині внаслідок обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів «Фора» у Мартусівці та Varus у Борисполі, де зберігалася свіжа продукція.

У Борисполі внаслідок нічної атаки пошкоджено продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста. На місцях влучань рятувальники гасили пожежі.

Також після російської атаки припинила роботу нафтобаза мережі АЗС KLO у Броварському районі Київської області. У компанії повідомили, що серед працівників обійшлося без жертв.

Масована повітряна атака на Київ тривала майже дев'ять годин. На місцях влучань і падіння уламків у столиці та області працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок російської атаки у Києві загинули 15 людей. Ліквідація наслідків ударів та пошуково-рятувальні роботи у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах столиці тривають. У п'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.