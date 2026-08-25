Унаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівку в Києві

Наслідки обстрілу зафіксували на 14-му поверсі житлового будинку в Голосіївському районі

Російська атака в ніч проти 25 серпня пошкодила багатоповерховий житловий будинок у Голосіївському районі Києва. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

За даними рятувальників, унаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнала одна з квартир на 14-му поверсі багатоповерхівки.

фото: ДСНС

Після атаки займання у квартирі не виникло. «У ніч проти 25 серпня в Голосіївському районі через обстріл рф пошкоджена одна з квартир на 14 поверсі без послідуючого горіння. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні ДСНС. Інформації про постраждалих унаслідок російської атаки немає.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російські війська атакували Харків ракетами та безпілотниками. Ракетний удар припав на промислову зону Основ’янського району міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина.

Крім того, у Київському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника «Молнія». Інформація про постраждалих унаслідок удару дрона не надходила.