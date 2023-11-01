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Мармур, дерево, опудала папуг: у Києві на продаж виставлено чудернацьку квартиру за 3 млн

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мармур, дерево, опудала папуг: у Києві на продаж виставлено чудернацьку квартиру за 3 млн
Апартаменти з авторським дизайном та панорамним видом на Софіївську площу
фото: rieltor

За величезну чотирикімнатну квартиру доведеться викласти понад 120 млн грн 

У самому центрі Києва на продаж виставили квартиру за $3,3 млн (майже 120 млн грн). За ці гроші новий власник отримає величезні чотирикімнатні апартаменти з досить незвичним оздобленням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт оголошень rieltor.

Квартира розташована у ЖК Софійська брама на вул. Володимирській, 20/1 у центрі столиці, на п’ятому поверсі 5-поверхового будинку. Її площа складає 278/180/25 кв. м, а у кімнатах зроблено дизайнерський ремонт. 

Опубліковані фото вражають розкішшю та матеріалами – підлога у вітальні вкрита мармуром, а стіни оздоблені деревом. І якщо її зовнішній вигляд не залишить байдужим нікого, то інші кімнати дивують несподіваними рішеннями. Величезні люстри додають інтер’єру «дорожнечі», як і розташований у кутку рояль.

Але є і не зовсім стандартні рішення, які припадуть до душі не всім. Наприклад, в двох кімнатах, ймовірно дитячих, ліжка прикрашені опудалами папуг. А стіни однієї з ванних кімнат прикрасили золотими літерами, деякі з яких складаються в цілі імена.

«Клубний будинок-преміум класу у серці столиці! Ексклюзивні апартаменти з авторським дизайном та панорамним видом на Софіївську площу! Раціональне планування: вітальня з виходом на терасу, кухня їдальня, три спальні зі своїми с/в, вбиральня, хамам, пральна. Квартира укомплектована брендовими меблями та технікою! Встановлено централізовану вентиляцію та кондиціювання, очищення та систему нагрівання води, міні АТС», – йдеться у оголошенні.

20 фото
На весь екран

Зазначається, що у будинку передбачено індивідуальну котельню, підземний паркінг. Новому власнику не требу буде сплачувати комісію, що зовсім не дивно, враховуючи захмарну вартість апартаментів.

Нагадаємо, квартири в Києві завжди були дорожчими за інші міста України, але за деякі з них просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн.

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Теги: будинок Київ квартира

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