Мешканців столиці та Київщини попередили про гучні вибухи
У Києві та Київській області через планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів лунатимуть гучні вибухи. Про це інформують у Київської обласної військової адміністрації.
«На Київщині може бути чутно звуки вибухів. Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів. Зберігаймо спокій – це планові роботи», – йдеться у повідомленні.
Киян та мешканців регіону закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та зберігати спокій. «У північному передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери.
Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!» – йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.
До слова, мер Києва Віталій Кличко у річницю початку широкомасштабного вторгнення Росії на Україну опублікував відео, у якому продемонстрував життя перед широкомасштабним наступом та перші дні війни.
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