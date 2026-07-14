У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру

Унаслідок удару зруйновано дах навчального закладу, вибито вікна, пошкоджено стадіон, інклюзивно-ресурсний центр і складські приміщення

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено заклад освіти та спортивну інфраструктуру. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, пише «Главком».

На подвір'ї навчального закладу утворилася вирва глибиною близько двох метрів. Значних пошкоджень зазнала будівля школи: зруйновано частину покрівлі, вибито вікна та пошкоджено фасад.

Також руйнувань зазнала спортивна інфраструктура – пошкоджено стадіон зі штучним покриттям, спортивні майданчики, огорожу та надувний спортивний купол.

Крім того, пошкоджено інклюзивно-ресурсний центр і складські приміщення, розташовані поруч із навчальним закладом.

«Знову постраждала суто цивільна інфраструктура, місце, де навчаються та займаються спортом наші діти. На щастя, обійшлося без постраждалих», – наголосив очільник району. Він додав, що попри черговий російський удар місто відновить пошкоджені об'єкти.

«Але як би ворог не намагався нас залякати чи знищити наше майбутнє, йому це не вдасться. Ми не опустимо руки. Ми обов'язково все відбудуємо», – заявив голова Дарницької РДА.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки на Київ. У Голосіївському та Дарницькому районах виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків і пошкодження будівель.

Як повідомлялось, у ніч проти 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, а в Голосіївському районі виникли сильні пожежі на двох локаціях.

«Главком» писав, що масовані ракетні удари по Києву не свідчать про силу Кремля, а є ознакою зростаючого відчаю російського диктатора Володимира Путіна через нездатність досягти стратегічних цілей на фронті. Водночас для жителів столиці це означає лише одне – найближчі місяці можуть стати ще складнішими.