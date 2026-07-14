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У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру
Значних пошкоджень зазнала будівля школи: зруйновано частину покрівлі, вибито вікна та пошкоджено фасад
фото: Київ24

Унаслідок удару зруйновано дах навчального закладу, вибито вікна, пошкоджено стадіон, інклюзивно-ресурсний центр і складські приміщення

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено заклад освіти та спортивну інфраструктуру. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, пише «Главком».

На подвір'ї навчального закладу утворилася вирва глибиною близько двох метрів. Значних пошкоджень зазнала будівля школи: зруйновано частину покрівлі, вибито вікна та пошкоджено фасад.

У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру фото 1

Також руйнувань зазнала спортивна інфраструктура – пошкоджено стадіон зі штучним покриттям, спортивні майданчики, огорожу та надувний спортивний купол.

Крім того, пошкоджено інклюзивно-ресурсний центр і складські приміщення, розташовані поруч із навчальним закладом.

У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру фото 2

«Знову постраждала суто цивільна інфраструктура, місце, де навчаються та займаються спортом наші діти. На щастя, обійшлося без постраждалих», – наголосив очільник району. Він додав, що попри черговий російський удар місто відновить пошкоджені об'єкти.

У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру фото 3

«Але як би ворог не намагався нас залякати чи знищити наше майбутнє, йому це не вдасться. Ми не опустимо руки. Ми обов'язково все відбудуємо», – заявив голова Дарницької РДА.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки на Київ. У Голосіївському та Дарницькому районах виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків і пошкодження будівель.

Як повідомлялось, у ніч проти 14 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, а в Голосіївському районі виникли сильні пожежі на двох локаціях. 

«Главком» писав, що масовані ракетні удари по Києву не свідчать про силу Кремля, а є ознакою зростаючого відчаю російського диктатора Володимира Путіна через нездатність досягти стратегічних цілей на фронті. Водночас для жителів столиці це означає лише одне – найближчі місяці можуть стати ще складнішими. 

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Теги: стадіон Київ обстріл школа

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