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Оплату банківськими картками у столичному метро відновлено

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Оплату банківськими картками у столичному метро відновлено
Як зазначили у метрополітені, йдеться про станції від «Академмістечка» до «Вокзальної»
фото: Delo.ua

Фахівці «Київського метрополітену» повідомили про усунення несправності

Оплату проїзду банківськими картками на всіх станціях київського метро відновлено. Про це повідомляє Київський мотрополітен.  

«Оплату проїзду банківською карткою відновили на всіх станціях метрополітену, – йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що на турнікетах деяких станцій «червоної» лінії метро сьогодні вранці через технічний збій тимчасово була недоступна оплата проїзду банківською карткою.

Як повідомляв Київський мотрополітен, йшлося про станції від «Академмістечка» до «Вокзальної».

«Від станції «Університет» до станції «Лісова», на «синій» та «зеленій» лінії турнікети працюють у звичайному режимі», – наголошується у повідомленні.

Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
  • паперовим qr-квитком.

У Київському метро зауважили, що усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі.

Повідомляється, що фахівці «Київського метрополітену» працюють над усуненням несправності.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою метрополітен поообіцяв повідомити додатково.   

Нагадаємо, 16 лютого, близько 22:30 на станції метро «Хрещатик» двадцятирічний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і вирішив таким чином спуститися. Як наслідок – отримав складні травми обличчя та забій руки. На місце оперативно прибули медики та госпіталізували юнака. Як наголошують у метрополітені, подібні вчинки несуть реальну загрозу не тільки порушнику, а й іншим пасажирам, які в цей час також перебувають на ескалаторі. Адже ескалатор підземки – не атракціон, і порушення правил на ньому може призвести до серйозних травмувань.

Теги: метро Київ

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