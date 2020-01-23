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    Міська електричка змінить маршрут

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    Міська електричка змінить маршрут

    Електрички курсуватимуть за «човниковими» маршрутами

    У роботу поїздів міської електрички вносяться зміни.

    Так, із 15:30 24 січня до 26 січня включно електропоїзди міської електрички курсуватимуть за «човниковими» маршрутами. Залізничники капітально ремонтуватимуть інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    Рух буде організовано на ділянках:

    • Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка;
    • Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця.

    Рух на ділянці Борщагівка - Почайна - Дарниця буде закрито.

    Рух автобусів №59, 61 буде призупинено, рух трамваїв №4, 5 буде організовано до станції «Генерала Ватутіна».

    Кількість автобусів №21, 101, тролейбусів №31 та трамваїв «35 буде збільшено.

    Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня на технічній станції «Борщагівка», яка є відстійником для поїздів міської електрички, стався випадок вандалізму. Невстановленими особами було понівечено вагони та вкрадено дроти електрообладнання.

    У «Київпастрансі» зазначили, що мають договірні відносини на охорону електропоїздів із представниками воєнізованої охорони «Укрзалізниці», яка, на жаль, не змогла упередити акт вандалізму.

    На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з вимогою провести перевірку КП «Київпастранс», з'ясувати та усунути причину проблем із рухом міської електрички.

    Як повідомлялося, починаючи з лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси міської електрички скасовуються частіше вечірніх. Крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовувалося понад 5% рейсів міської електрички. 

    Укрзалізниця заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.

    Укрзалізниця ініціювала створення робочої групи, яка розгляне питання передачі міських електричок назад, залізничникам. Це дозволить оптимізувати використання рухомого складу та запобігати таким ситуаціям, коли поїзди взагалі не виходять на маршрут.
    Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить майже  50,5 тис. пасажирів.
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