Міська електричка змінить маршрут
Електрички курсуватимуть за «човниковими» маршрутами
У роботу поїздів міської електрички вносяться зміни.
Так, із 15:30 24 січня до 26 січня включно електропоїзди міської електрички курсуватимуть за «човниковими» маршрутами. Залізничники капітально ремонтуватимуть інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».
Рух буде організовано на ділянках:
- Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка;
- Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця.
Рух на ділянці Борщагівка - Почайна - Дарниця буде закрито.
Рух автобусів №59, 61 буде призупинено, рух трамваїв №4, 5 буде організовано до станції «Генерала Ватутіна».
Кількість автобусів №21, 101, тролейбусів №31 та трамваїв «35 буде збільшено.
Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня на технічній станції «Борщагівка», яка є відстійником для поїздів міської електрички, стався випадок вандалізму. Невстановленими особами було понівечено вагони та вкрадено дроти електрообладнання.
У «Київпастрансі» зазначили, що мають договірні відносини на охорону електропоїздів із представниками воєнізованої охорони «Укрзалізниці», яка, на жаль, не змогла упередити акт вандалізму.
Як повідомлялося, починаючи з лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси міської електрички скасовуються частіше вечірніх. Крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовувалося понад 5% рейсів міської електрички.
Укрзалізниця заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.