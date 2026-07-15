У Києві жінка розстріляла 27-річного чоловіка через зауваження про шум

Потерпілого з вогнепальними пораненнями живота та руки терміново госпіталізували

У Києві завершили досудове розслідування у справі про стрілянину, що сталася у Святошинському районі столиці. 14 липня поліція Києва повідомила про завершення досудового розслідування та передачу до суду обвинувального акта стосовно 43-річної місцевої жительки, яку обвинувачують у тому, що вона відкрила вогонь по чоловіку після конфлікту через шум у дворі житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції міста Києва.

Інцидент стався у травні на проспекті Академіка Корольова. За даними слідства, компанія чоловіків і жінок відпочивала біля житлового будинку та голосно поводилася. 27-річний місцевий житель зробив присутнім зауваження через галас, після чого між ним і компанією виник конфлікт.

Слідство встановило, що під час суперечки 43-річна жінка дістала пістолет і кілька разів вистрілила у бік чоловіка.

Внаслідок стрілянини 27-річний чоловік отримав вогнепальні поранення:

ушкодження в області живота;

поранення руки.

Потерпілого невідкладно доправили до медичного закладу для надання допомоги.

Після інциденту жінка залишила місце події.

Після проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Святошинського управління поліції спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили особу підозрюваної. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Києві жінка поранила перехожого з пістолета фото: Національна поліція України

Під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці вилучили пістолет і набої. Зброю та боєприпаси направили на проведення судових експертиз.

Після завершення першочергових слідчих дій жінці було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Надалі питання винуватості обвинуваченої та призначення покарання вирішуватиме суд.

До слова, у центрі Білої Церкви невідомий відкрив вогонь із пневматичної зброї та поранив 18-річного юнака. Потерпілого госпіталізували, а поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює особу стрільця. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту, що стався ввечері 11 липня на вулиці Ярослава Мудрого.