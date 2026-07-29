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Кількість жертв російського удару по Київщині 24 липня зросла до 12 людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кількість жертв російського удару по Київщині 24 липня зросла до 12 людей
Зруйнована господарська будівля та недобудований будинок поруч із місцем прильоту у Капітанівці
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

У  лікарні помер 20-річний хлопець, який під час обстрілу дістав тяжкі поранення

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Київщині 24 липня зросла до 12 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними відомства, у лікарні помер 20-річний хлопець, який під час обстрілу дістав тяжкі поранення. Попри всі зусилля медиків, урятувати його життя не вдалося.

В Офісі Генерального прокурора висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого. 

Нагадаємо, 24 липня у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.  У Генштабі наголосили, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України. 

27 липня кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області 24 липня зросла до 11 осіб. У лікарні від отриманих поранень помер 66-річний чоловік, який мав відношення до громадської організації «Суверенний Мілітарний і Госпітальний Орден Святого Іоанна Єрусалимського Лицарів Родоса і Мальти Вселенських».

«Главком» побував у Капітанівці, яка вже бачила війну дуже близько – під час окупації у 2022 році. Нині ж село оговтується від повітряних ударів 24 липня, місцеві збирають вцілілі залишки свого попереднього життя та розповідають, чим «прославилися» тутешні стрільбища.

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Теги: Київ обстріл

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