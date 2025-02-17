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У Гостомелі легковик збив не переході 13-річну дівчинку: поліція звернулася до водіїв

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Гостомелі легковик збив не переході 13-річну дівчинку: поліція звернулася до водіїв
13-річну дівчинку госпіталізовано до медичного закладу із травмами
фото: Національна поліція України

Слідчі Бучанського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом ДТП

Вчора, 16 лютого, у місті Гостомель Бучанського району трапилася аварія. Про це сьогодні, 17 лютого повідомила поліція Київської області. 

Як повідомляється, попередньо правоохоронці встановили, що 59-річний мешканець міста Ірпінь, керуючи автомобілем Nissan, здійснив наїзд на малолітню дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП, 13-річну дівчинку госпіталізовано до медичного закладу із травмами.

Слідчі Бучанського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Поліція Київщини закликлає учасників дорожнього руху дотримуватися Правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у селі Красне Гримайлівської громади Тернопільщини під колеса автомобіля Volkswagen T4 потрапив чотирирічний хлопчик. Зазначається, що травми хлопчика виявилися несумісними із життям і лікарям не вдалося врятувати його. Попередньо встановлено, що водій автівки – житель Хмельницької області. У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Також у січні у місті Вараш Рівненської області водій наїхав на маму з дитиною у візку, що переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Немовля загинуло.

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Теги: Ірпінь аварія розслідування поліція Гостомель Київщина ДТП

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