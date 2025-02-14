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Наїзд на протестувальників у Мюнхені. Затриманий заявив, що навмисно в'їхав у натовп

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Наїзд на протестувальників у Мюнхені. Затриманий заявив, що навмисно в'їхав у натовп
Вранці 13 лютого у Мюнхені, Німеччина, автомобіль врізався в натовп
фото з відкритих джерел

Слідство поки що не виявило жодних ознак того, що підозрюваний мав якийсь звʼязок з відомими ісламістськими екстремістськими групами

24-річний підозрюваний у наїзді на людей під час мітингу в Мюнхені Фархад Нурі визнав, що це було навмисно. Про це повідомляє Reuters.

Прокурор зазначила, що під час допиту підозрюваний, громадянин Афганістану, підтвердив, що він свідомо в'їхав у учасників профспілкового мітингу.

«Я дуже обережна щодо поспішних висновків, але з огляду на все, що ми знаємо зараз, я б ризикнула говорити про ісламістську мотивацію злочину», – зауважила прокурорка Габріеле Тільманн.

Прокурор додала, що слідство поки що не виявило жодних ознак того, що він мав якийсь звʼязок з відомими ісламістськими екстремістськими групами.

Нагадаємо, вранці 13 лютого у Мюнхені, Німеччинаавтомобіль врізався в натовп. Внаслідок чого постраждало щонайменше 30 осіб.

Правоохоронці затримали 24-річного підозрюваного, якого звати Фархад Нурі. За даними прокуратури, він уже мав проблеми із законом через наркозлочини та крадіжки. Його запит на надання притулку був відхилений, однак депортація не відбулася через нестабільну ситуацію в Афганістані.

Теги: Німеччина автомобіль аварія ДТП прокурор

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