У Гамбурзі перекрито залізничний вокзал через підозру на небезпечний вірус у пасажира

У одного з пасажирів запідозрили небезпечний вірус Марбург

Ввечері, 2 жовтня, поліція Гамбурга тимчасово перекрила дві колії на центральному залізничному вокзалі міста через підозру на небезпечний вірус Марбург у одного з пасажирів. Про це повідомляє NDR.

Як повідомляє NDR, пасажиром виявився німецький студент-медик, який разом з подругою прилетів з Руанди до Франкфурта, а звідти поїхав потягом до Гамбурга. Після прибуття він сам зателефонував до органів охорони здоров'я, повідомивши, що контактував з людиною, інфікованою вірусом Марбург.

Чоловіка та його подругу доставили до університетської лікарні Еппендорфа на спеціальній машині швидкої допомоги. Іншим пасажирам потяга, за словами представників пожежної бригади, нічого не загрожує, проте поки невідомо, чи доведеться їм перебувати на карантині.