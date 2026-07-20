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Знищений перехід та перші хвилини: як Лук’янівка оговтується після удару

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Киянка розповіла про пережите під час нічної атаки на 19 липня
фото: Іnstagram.com/angelina_pichik

Зʼявилися кадри з місця удару по Лукʼянівці 

У ніч на 19 липня мікрорайон Лук'янівка у Києві вкотре потрапив під обстріл. Кияни розповіли, як пережили обстріл та оговтуються після чергової російської атаки. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки Ангеліни Пичик.

Одна з ракет, яку росіяни спрямували на столицю, влучила у підземний перехід. Киянка, як мешкає неподалік від місця влучання розповіла про нічний обстріл. За її словами, вночі було гучно та страшно. «У нас дрижали вікна. Цілу ніч ми не спали. Десь тільки о пів на четверту лягли, коли вже все закінчилося», – розповіла пенсіонерка.

Жінка мешкає неподалік від укриття, однак майже не ходить туди. «Ми на першому поверсі живемо, ми не ховаємося. Мабуть, це ніколи не закінчиться, я не знаю. Ніколи не закінчитися», – зауважила вона.

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Блогерка також показала наслідки російського удару та зруйнований підземний перехід, на місці якого залишилася лише вирва. Водночас кияни продовжують працювати та ліквідувати наслідки прильоту. На місці з самого ранку були й комунальники. За їхніми словами, працювати після прильотів вкрай важко, аби прибрати все місце від уламків, пилу та бруду. Зокрема, вони підмітають та миють вулиці. Інші ж займаються технічними роботами. 

Комунальники ліквідують наслідки російської атаки
Комунальники ліквідують наслідки російської атаки
фото: Іnstagram.com/angelina_pichik

Проте, крім комунальників, на місці удару були й добровольці, які вирішили допомогти з ліквідацією наслідків удару. Зокрема, хлопець прибирав скло у кіоску з гаджетами, який постраждав внаслідок обстрілу. «Я тут за ідею. Я прийшов на допомогу. Все вціліло. Ми просто відновимо. Поставимо нові вітрини, вже завтра зможете прийти, купити у нас класний чохол», – сказав киянин.

Зазначимо, в епіцентрі удару в ніч на 19 липня знову опинився київський мікрорайон Лук'янівка. Тут постраждала станція метро «Лук'янівська» і закритий кінотеатр «Київська Русь». Також, як стверджують місцеві, пошкоджено історичний будинок Поліцейської дільниці на Січових Стрільців (1902 рік побудови), який щойно було відреставровано.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Київ зазнав масованої атаки балістичними ракетами – зафіксовано численні збиття, оголошено повторну загрозу міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 «Рубіж». Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня російські окупанти вкотре завдали ударів по Шевченківському району столиці, сильно понівечивши історичну Лук'янівку.

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Теги: Київ обстріл кияни відео ракетна атака

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