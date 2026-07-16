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Росія почала звозити бензин з усієї країни до Москви

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія почала звозити бензин з усієї країни до Москви
У Москві на 40% відкритих заправок за бензином стоять менше п'яти машин
фото ілюстративне

У частині регіонів РФ не працює до половини заправок, тоді як у столиці черг практично немає

Російська влада запустила кампанію з пріоритетного постачання пального Москві, витягуючи бензин із віддалених регіонів, які один за одним запроваджують обмеження на АЗС – від QR-кодів до продажу за парними й непарними днями. Про це пише «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Регіони без бензину

Попри зупинку НПЗ у Капотні, який забезпечував до 40% споживання пального в столиці, а також удари ЗСУ по сусідніх заводах у Рязані та Ярославлі, Москва залишається регіоном із найдоступнішим бензином. Це випливає з підрахунків Сбербанку, Альфа-банку та Т-банку, які публікує «Медіазона».

У столиці 85% заправок продавали пальне хоча б раз за добу 13–14 липня, тоді як у середньому по країні бензину немає на кожній третій АЗС – частка активних становить 67%. У Криму, Ненецькому автономному окрузі та на Чукотці працюють лише 50% заправок, у Якутії та Кіровській області – 55%. У Тамбовській, Брянській, Архангельській областях, а також у Марій Ел та Калмикії відкрито 60% станцій або менше.

Черги оминають лише Москву

У Москві – мінімальні черги на АЗС: на 40% відкритих заправок за бензином стоять менше п'яти машин, зазначає експерт німецького Центру проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. Загалом у великих містах лише 20% заправок не мають черг, а в Ростові, Новоросійську, Липецьку, Твері та Єкатеринбурзі таких менше 10%. За словами Клюге, Москва та Санкт-Петербург перебувають у пріоритеті – це підтверджують дані сервісу «ГдеБенз».

Ручне керування бензином

Розподіл бензину з початку травня перевели на «ручний контроль» уряду, який практично щодня проводить наради з нафтовими компаніями, даючи вказівки про пріоритетні відвантаження – наприклад, постачальникам продуктів у магазини. За оцінками джерел Reuters, виробництво бензину зараз покриває лише дві третини внутрішнього споживання: близько 80 тисяч тонн на добу при попиті до 120 тисяч тонн.

Нафтопереробка впала до мінімуму

Обсяги нафтопереробки в Росії у липні, за оцінками Energy Intelligence, опустилися до 3,53 млн барелів на добу – це може бути найнижчим рівнем щонайменше з 2002 року і на 30% нижче, ніж у липні 2025-го. Наразі нестача нафтопродуктів у Росії сягає 400–600 тисяч тонн на місяць.

Нагадаємо, паливна криза в Росії вже дісталася Москви кілька тижнів тому – тоді на багатьох АЗС бензин зникав повністю, а водії чекали на заправку по кілька годин.

До слова, дефіцит бензину змусив Росію відправляти вчителів чергувати на заправках у восьми областях – регулювати черги та інформувати водіїв про правила відпуску пального.

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Теги: криза обмеження правила пальне влада бензин Москва нафта

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