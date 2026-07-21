Трагедія на Рівненщині: дворічний хлопчик потонув у ставку

Поліція розповіла, як хлопчик непомітно вибіг із подвір'я дідуся

На Сарненщині дворічна дитина, яка гралася з братами й сестрами на подвір'ї дідуся, зникла з поля зору дорослих – і за кілька годин пошуків її знайшли мертвою у водоймі поблизу будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Як зникла дитина

Трагедія сталася 20 липня у селі Тинне Сарненського району. Вранці 31-річна жінка разом із п'ятьма дітьми приїхала в гості до їхнього дідуся. Малеча гралася на подвір'ї біля будинку, і за кілька годин дідусь помітив, що наймолодшого онука серед дітей немає. Разом із матір'ю він одразу розпочав пошуки хлопчика у дворі та поблизу.

Пошуки й реанімація не допомогли

Близько 18:15 дворічного хлопчика знайшли у штучній водоймі неподалік будинку. Ще до приїзду медиків рідні самостійно намагалися реанімувати дитину. Коли на місце прибула бригада «швидкої», лікарі продовжили боротьбу за життя хлопчика, однак врятувати його не вдалося.

фото: Національна поліція України

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини з приміткою «нещасний випадок»). Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Подібні трагедії на Рівненщині трапляються не вперше: діти нерідко залишаються без нагляду дорослих поблизу водойм, що влітку стає особливо небезпечним.

Нагадаємо, у травні цього року на Рівненщині вже потонув дворічний хлопчик – у селі Бишляк дитина, граючись на подвір'ї зі старшими братами й сестрами, непомітно вибігла за його межі й опинилася в канаві.