У Києві розпочато демонтаж захисту з пам’ятника Лесі Українці (фото)

Директор Департаменту культури КМДА пояснив, чому процес розконсервації почали саме зараз

У Києві триває поетапна розконсервація пам’ятників, які на початку повномасштабного вторгнення були закриті захисними конструкціями. Сьогодні, 30 липня, комунальні служби Печерського району розпочали роботи з демонтажу захисних конструкцій навколо пам’ятника Лесі Українці. Про це повідомили в Департаменті культури КМДА, інформує «Главком».

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Пам'ятник був схований за товстим шаром мішків з піском фото: КМДА

«На початку повномасштабного вторгнення захист пам’ятників модульними конструкціями та мішками з піском був необхідним рішенням. Це дозволило мінімізувати ризики пошкодження від уламків і вибухових хвиль тогочасних уражень. Утім за понад 4 роки війни змінився характер загроз, а разом із ним – і підходи до збереження пам’ятників», – зазначив директор Департаменту культури Сергій Анжияк.

фото: КМДА

Анжияк пояснив, що нині Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети та інші засоби ураження великої потужності, які здатні руйнувати навіть залізобетонні конструкції. За таких умов захисні споруди з модульних конструкцій і мішків із піском уже не можуть забезпечити належний рівень захисту. А в разі потужної вибухової хвилі вони самі можуть стати джерелом додаткових механічних пошкоджень для пам’ятників. Водночас наразі не існує сертифікованих захисних споруд, які гарантували б ефективний захист монументів від сучасних засобів ураження.

фото: КМДА

Ще однією причиною перегляду підходів стали наслідки тривалого перебування пам’ятників під укриттями. Усередині конструкцій накопичується волога, руйнуються мішки з піском, а відсутність належної вентиляції сприяє розвитку грибків і біологічних уражень. Найбільшу загрозу це становить для пам’яток, виконаних із мармуру та інших природних матеріалів.

Демонтаж захисту на пам'ятнику Лесі Українці майже завершено фото: КМДА

«Сьогодні захист пам’ятника – це не лише його «укриття». Це насамперед можливість постійно контролювати його технічний стан, своєчасно проводити профілактичні та реставраційні роботи. Саме такий підхід дає змогу максимально зберегти наші культурні надбання в умовах війни», – наголосив Сергія Анжияк.

Після завершення робіт біля пам’ятника Лесі Українці планують також розконсервувати пам’ятник засновникам Києва в Наводницькому парку.

Нагадаємо, раніше відкрили пам’ятник княгині Ользі, завершено очищення та необхідні роботи на пам’ятнику Миколі Лисенку.