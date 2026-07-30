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У Києві розпочато демонтаж захисту з пам’ятника Лесі Українці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві розпочато демонтаж захисту з пам’ятника Лесі Українці (фото)
Комунальні служби розпочали роботи з демонтажу захисних конструкцій навколо пам’ятника Лесі Українці
фото: КМДА

Директор Департаменту культури КМДА пояснив, чому процес розконсервації почали саме зараз

У Києві триває поетапна розконсервація пам’ятників, які на початку повномасштабного вторгнення були закриті захисними конструкціями. Сьогодні, 30 липня, комунальні служби Печерського району розпочали роботи з демонтажу захисних конструкцій навколо пам’ятника Лесі Українці. Про це повідомили в Департаменті культури КМДА, інформує «Главком».

У Києві розпочато демонтаж захисту з пам’ятника Лесі Українці (фото) фото 1
фото% КМДА
Пам'ятник був схований за товстим шаром мішків з піском
Пам'ятник був схований за товстим шаром мішків з піском
фото: КМДА

«На початку повномасштабного вторгнення захист пам’ятників модульними конструкціями та мішками з піском був необхідним рішенням. Це дозволило мінімізувати ризики пошкодження від уламків і вибухових хвиль тогочасних уражень. Утім за понад 4 роки війни змінився характер загроз, а разом із ним – і підходи до збереження пам’ятників», – зазначив директор Департаменту культури Сергій Анжияк.

У Києві розпочато демонтаж захисту з пам’ятника Лесі Українці (фото) фото 2
фото: КМДА

Анжияк пояснив, що нині Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети та інші засоби ураження великої потужності, які здатні руйнувати навіть залізобетонні конструкції. За таких умов захисні споруди з модульних конструкцій і мішків із піском уже не можуть забезпечити належний рівень захисту. А в разі потужної вибухової хвилі вони самі можуть стати джерелом додаткових механічних пошкоджень для пам’ятників. Водночас наразі не існує сертифікованих захисних споруд, які гарантували б ефективний захист монументів від сучасних засобів ураження.

фото: КМДА

Ще однією причиною перегляду підходів стали наслідки тривалого перебування пам’ятників під укриттями. Усередині конструкцій накопичується волога, руйнуються мішки з піском, а відсутність належної вентиляції сприяє розвитку грибків і біологічних уражень. Найбільшу загрозу це становить для пам’яток, виконаних із мармуру та інших природних матеріалів.

Демонтаж захисту на пам'ятнику Лесі Українці майже завершено
Демонтаж захисту на пам'ятнику Лесі Українці майже завершено
фото: КМДА

«Сьогодні захист пам’ятника – це не лише його «укриття». Це насамперед можливість постійно контролювати його технічний стан, своєчасно проводити профілактичні та реставраційні роботи. Саме такий підхід дає змогу максимально зберегти наші культурні надбання в умовах війни», – наголосив Сергія Анжияк.

Після завершення робіт біля пам’ятника Лесі Українці планують також розконсервувати пам’ятник засновникам Києва в Наводницькому парку.

Нагадаємо, раніше відкрили пам’ятник княгині Ользі, завершено очищення та необхідні роботи на пам’ятнику Миколі Лисенку.

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Теги: укриття монумент столиця КМДА пам'ятник Київ

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