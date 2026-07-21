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Напав на доньку відомого журналіста: киянин після побиття жінки знову вільно ходить містом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Напав на доньку відомого журналіста: киянин після побиття жінки знову вільно ходить містом
Нападником виявився 61-річний місцевий мешканець
фото: Національна поліція України

Чоловік, побачивши біля зупинки жінку, яка щось передивлялася у телефоні, підійшов до неї і голосно… загавкав

Днями столична поліція повідомляла, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень киянці (за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України), на яку у Печерському районі напав чоловік. Це все відбулось на зупинці громадського транспорту, що на вулиці Госпітальній. Перехожий зненацька вдарив жінку в обличчя. Про це повідомляє «Главком».

Історія набула розголосу після того, як про напад на старшу доньку у Facebook розповів головний редактор видання «Факти» Олександр Швець. За його словами, нападника в тому районі знають добре, він регулярно ходить до церкви на території Олександрійської міської лікарні, а потім повертається на ту саму зупинку, аби кудись їхати. І постійно чіпляється до людей.

«Коли він сильно штовхнув у спину мою дочку, вона, ледве не впавши від несподіванки, відійшла на край зупинки і дістала із сумочки балончик з лаком для волосся. На всякий випадок. Побачивши це, чоловʼяга різко підскочив до неї і, вибивши балончик, вдарив кулаком в обличчя», – додав Швець та виклав у мережу фото, яке зняв один із свідків.

Чоловік, який напав на жінку на зупинці громадського транспорту у Печерському районі
Чоловік, який напав на жінку на зупинці громадського транспорту у Печерському районі
фото з Facebook-сторінки Олександра Швеця

Правоохоронці встановили, що нападник – 61-річний місцевий мешканець, та додали, що вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

А напередодні ввечері журналіст повідомив, що затриманого знов бачили в районі тієї самої зупинки: «Годину тому нападник із звичними пакетами в руках повертався з церкви, яка знаходиться на території Олександрійської міської лікарні, на ту ж саму зупинку громадського транспорту. Моя дочка, яку цього разу супроводжували співробітниці, вимушена була ховатися від нього. А чоловік, побачивши біля зупинки жінку, яка щось передивлялася у телефоні, підійшов до неї збоку і голосно… загавкав. Можна здогадатися, чому він був відпущений правоохоронцями».

Допис Олександра Швеця
Допис Олександра Швеця
скриншот
Після нападу на жінку чоловіка знову помітили на тій самій зупинці: він укотре налякав одну з пасажирок, яка чекала на свій транспорт
Після нападу на жінку чоловіка знову помітили на тій самій зупинці: він укотре налякав одну з пасажирок, яка чекала на свій транспорт
фото з Facebook-сторінки Олександра Швеця

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на автозаправну станцію. Погрожуючи ножем працівникам автозаправної станції, зловмисник відібрав у них мобільні телефони. Інцидент стався на Броварському проспекті. За даними слідства, нападник увірвався до приміщення заправки та почав погрожувати ножем двом касирам, вимагаючи гаджети. Потерпілим вдалося вирватися, вибігти з торговельної зали та сховатися в підсобному приміщенні, звідки вони й викликали правоохоронців.

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Теги: Київ напад поліція

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